鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-13 16:40

南韓最大企業三星電子周三 (13 日) 因勞資薪資談判破裂，市值一度慘跌 99.07 兆韓元(約 661.8 億美元)，之後由於南韓政府緊急喊話，才帶動三星股價由黑翻紅。

三星電子股價盤中一度重挫 6.09%。三星工會先前威脅，若訴求未獲滿足，將從 5 月 21 日起展開為期 18 天的罷工，預料將有超過 4.1 萬名員工響應。

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三星工會代表崔承浩 (Choi Seung-ho) 周三表示：「對於工會提出的議程項目未獲任何回應，我感到十分遺憾。」

爭議核心：績效獎金制度

勞資雙方的爭議焦點在於三星的績效獎金制度。根據報導，工會要求三星把營業利益的 15% 提撥出來作為員工績效獎金，以及廢除獎金發放上限，並將獎金結構正式化。而三星管理層提出的方案則是將營業利益的 10% 拿出來作為獎金，並提供一次性的特別補償方案。

根據工會，4 月 23 日首次集會時，曾吸引 4 萬名員工參與，並導致三星當天的晶圓代工產能下降 58%、記憶體產能下降 18%。工會警告，若發動為期 18 天的罷工，將讓三星損失 30 兆韓元 (約 200 億美元)。

南韓政府緊急介入

對於三星勞資談判破裂，南韓企劃財政部長官具潤哲 (Koo Yun Cheol) 在社群平台 X 上表示，政府對於談判未能達成共識「深感遺憾」，並警告「在任何情況下都不應發生罷工」。

具潤哲說：「三星電子是世界矚目的重要企業，考量當前的經營狀況及其對國家經濟的影響，勞資雙方必須持續努力達成原則性談判。」

南韓國務總理金民錫 (Kim Min Seok) 則指示政府「密切管理局勢」，並提供「積極協助」以避免罷工。

在具潤哲發文和金民錫的指示下，三星盤中股價扭轉跌勢，終場翻紅上漲 1.79%。