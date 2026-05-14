鉅亨網編譯陳韋廷
小米汽車近期動向引發市場高度關注，在工信部第 30 批減免車輛購置稅目錄中申報的全新入門版車款 YU7，預示著雷軍正式揮刀砍向 25 萬元 (人民幣，下同)(約 118 萬台幣) 以下的中大型純電 SUV，被業界視為一場針對銷量基本盤的價格戰訊號。
YU7 在外觀尺寸與軸距上與現售車型完全一致，車長 4999mm、軸距 3000mm 的中大型 SUV 規格不變，車頂雷射雷達也全數保留，核心變化在於「看得見的價格」與「看不見的成本」調整。
電池包從現款標準版的 96.3 度磷酸鐵鋰，更換為 73 度磷酸鐵鋰方案 (寧德時代供應，與新一代 SU7 標準版同源)，整備質量從 2315 公斤減輕至 2200 公斤，相當於少了兩名成年乘客重量。
得益於輕量化與能耗優化，新版本 CLTC 純電續航仍能達 633 至 643 公里，電機則維持 235kW 後驅單電機配置，800V 高壓平台與小米 HAD 智能駕駛、澎湃 OS 車機系統等核心智能化配置並未閹割，打出「降價不降智」的策略。
現款 YU7 標準版售價 25.35 萬元起跳，Pro 版 27.99 萬元，Max 版 32.99 萬元，入門版預計起售價將下探至 20 萬至 24 萬元區間，市場輿論集中落在約 22 萬元，若定價 23 萬元以內，將比現款標準版便宜至少 2.35 萬元，與特斯拉 Model Y 後驅版差價從約 1 萬拉大至 3 萬元以上。
YU7 定價空間直接對標 20 萬至 25 萬元級距的純電 SUV 紅海，包括小鵬 G7、極氪 7X、智界 R7、Model Y 等強敵。
YU7 入門款的優勢在於，車身尺寸與軸距同級罕見、全系標配雷射雷達的智駕門檻低，以及小米品牌認知度與生態黏性，劣勢則是續航從 835 公里縮減至約 640 公里，對高度在意續航表現的消費者會形成心理落差，同時「降價但不跌份」的敘事與命名 (青春版、入門版或獨立命名) 也將考驗小米汽車的產品溝通。
推進入門款背後，是小米汽車 2026 年交付目標的壓力。今年 1 月，小米創辦人雷軍立下全年交付 55 萬輛的軍令狀，要在 2025 年約 41.2 萬輛基礎上成長超過 30%，但今年第一季度累計交付約 8 萬輛，達成率約 14%，剩餘 9 個月必須月均交付超 5.2 萬輛。
自 2025 年 6 月上市後，YU7 曾創 3 分鐘大定破 20 萬、6 小時鎖單近 29 萬、連 5 月中大型 SUV 銷冠等紀錄，交付量從 8 月 1.6 萬台衝至 12 月 3.9 萬台。
然而，第一波嘗鮮訂單消化後，市場傳出「YU7 訂單不夠」聲音，新訂單增長不如預期，疊加小鵬 G7 等對手鎖定 20-25 萬元區間、Model Y 品牌認知穩固，25.35 萬元起步價逐漸成為部分家庭用戶的心理門檻。
業內人士分析，標準版負責錨定中高端形象，入門版則承擔擴量任務，先把 25 萬以上用戶守住，再把 20 萬出頭猶豫群體拉入，撐大銷量基數以填補 55 萬輛缺口，屬典型「錨定再下沉」打法，也是小米從單車爆款走向多版本走量的轉折點。
入門版 YU7 預計可能在本月底 YU7 GT 發布時同步或隨後落地。對消費者而言，這台 73 度電、續航約 635 公里、22 萬元級的中大型 SUV，代表著用更少預算拿到小米智能化體驗與大空間。對市場而言，則是價格戰與品牌心智的雙線拉鋸，誰能把價格打下來同時把品牌立住，誰就能在 20-25 萬元級距持續收割。
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