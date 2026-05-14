鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-14 16:10

小米汽車近期動向引發市場高度關注，在工信部第 30 批減免車輛購置稅目錄中申報的全新入門版車款 YU7，預示著雷軍正式揮刀砍向 25 萬元 (人民幣，下同)(約 118 萬台幣) 以下的中大型純電 SUV，被業界視為一場針對銷量基本盤的價格戰訊號。

YU7 在外觀尺寸與軸距上與現售車型完全一致，車長 4999mm、軸距 3000mm 的中大型 SUV 規格不變，車頂雷射雷達也全數保留，核心變化在於「看得見的價格」與「看不見的成本」調整。

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電池包從現款標準版的 96.3 度磷酸鐵鋰，更換為 73 度磷酸鐵鋰方案 (寧德時代供應，與新一代 SU7 標準版同源)，整備質量從 2315 公斤減輕至 2200 公斤，相當於少了兩名成年乘客重量。

得益於輕量化與能耗優化，新版本 CLTC 純電續航仍能達 633 至 643 公里，電機則維持 235kW 後驅單電機配置，800V 高壓平台與小米 HAD 智能駕駛、澎湃 OS 車機系統等核心智能化配置並未閹割，打出「降價不降智」的策略。

現款 YU7 標準版售價 25.35 萬元起跳，Pro 版 27.99 萬元，Max 版 32.99 萬元，入門版預計起售價將下探至 20 萬至 24 萬元區間，市場輿論集中落在約 22 萬元，若定價 23 萬元以內，將比現款標準版便宜至少 2.35 萬元，與特斯拉 Model Y 後驅版差價從約 1 萬拉大至 3 萬元以上。

YU7 定價空間直接對標 20 萬至 25 萬元級距的純電 SUV 紅海，包括小鵬 G7、極氪 7X、智界 R7、Model Y 等強敵。

YU7 入門款的優勢在於，車身尺寸與軸距同級罕見、全系標配雷射雷達的智駕門檻低，以及小米品牌認知度與生態黏性，劣勢則是續航從 835 公里縮減至約 640 公里，對高度在意續航表現的消費者會形成心理落差，同時「降價但不跌份」的敘事與命名 (青春版、入門版或獨立命名) 也將考驗小米汽車的產品溝通。

推進入門款背後，是小米汽車 2026 年交付目標的壓力。今年 1 月，小米創辦人雷軍立下全年交付 55 萬輛的軍令狀，要在 2025 年約 41.2 萬輛基礎上成長超過 30%，但今年第一季度累計交付約 8 萬輛，達成率約 14%，剩餘 9 個月必須月均交付超 5.2 萬輛。

自 2025 年 6 月上市後，YU7 曾創 3 分鐘大定破 20 萬、6 小時鎖單近 29 萬、連 5 月中大型 SUV 銷冠等紀錄，交付量從 8 月 1.6 萬台衝至 12 月 3.9 萬台。

然而，第一波嘗鮮訂單消化後，市場傳出「YU7 訂單不夠」聲音，新訂單增長不如預期，疊加小鵬 G7 等對手鎖定 20-25 萬元區間、Model Y 品牌認知穩固，25.35 萬元起步價逐漸成為部分家庭用戶的心理門檻。

業內人士分析，標準版負責錨定中高端形象，入門版則承擔擴量任務，先把 25 萬以上用戶守住，再把 20 萬出頭猶豫群體拉入，撐大銷量基數以填補 55 萬輛缺口，屬典型「錨定再下沉」打法，也是小米從單車爆款走向多版本走量的轉折點。