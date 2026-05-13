鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-13 10:05

AI 浪潮催生的半導體超級榮景，正將南韓推向一場激烈的社會分配與勞資角力戰。

隨著三星電子與 SK 海力士業績與股價瘋狂飆漲，南韓總統府高層拋出「國民分紅」構想，主張將 AI 產生的「超額利潤」回饋全民。與此同時，隨著勞資談判破裂，三星電子工會已表態將在下周四 (21 日) 發起大規模罷工，雙重風暴讓南韓經濟站在轉捩點上。

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以三星和 SK 海力士為首的半導體巨頭持續飆漲，帶動韓股屢創新高，今年來漲超 80%。

AI 需求爆發讓三星和 SK 海力士今年 Q1 營業利潤分別暴增 756% 和 405%，三星市值突破 1 兆美元，繼台積電後成為亞洲第二家躋身「1 兆美元俱樂部」企業。三星和 SK 海力士合計占韓股總市值逾 65%，5 月合計占韓股權重更達創紀錄的 42.2%。

在此背景下，南韓總統府政策室長金容範周一 (11 日) 公開提出「國民分紅」構想。他指出，南韓經濟可能正轉向一種基於結構性稀缺與持續超額利潤的「技術壟斷經濟」，財政與分配方式須隨之改變，應將企業因寡佔地位獲取的「超額利潤」(相對於完全競爭市場的「正常利潤」)，以結構化方式返還全體國民。

他強調，若 AI 時代對記憶體需求是長期結構性變化，南韓可能首次成為能持續創造超額利潤的國家，但這將加劇兩極化，因此有必要討論「國民分紅金」。

不過，具體形式尚未定案，金容範僅拋出選項，如青年創業資產、農村基本收入、藝術家支援、強化老年年金或 AI 轉型教育帳戶等，此設想被視為「李在明政府式基本收入理念」的升級版，政策邏輯從「再分配成長成果」轉向「共享 AI 結構性收益」。

反對聲音隨即湧現。南韓改革新黨黨首李俊錫周二 (12 日) 批評指出，三星與 SK 海力士的繁榮源於員工汗水與長期支持股東的結果，與政府無關。他並以美國各州減稅吸引企業為例，諷刺政府只想往「三星驢子」和「海力士驢子」身上加負擔。

市場人士也將外資周二賣超韓股與此言論掛鉤，企業界憂心若強化「超額利潤回收」邏輯，恐削弱創新動力，但政府高層認為，「國民分紅」概念可能成為 AI 時代「新社會契約」的起點。

就在分配之爭延燒之際，三星內部也因利潤暴漲面臨勞資緊繃。國際投行麥格理預測，若按營業利潤 10% 計算，SK 海力士員工人均可分紅約 12.9 億韓元，SK 海力士已建立營業利潤 10% 作為績效獎金的制度；三星則以「超額利潤績效獎金」(OPI) 為核心，今年 DS 部門可獲年薪 47% 的獎金，員工平均年薪達 1.5 億韓元區間。

然而，工會不滿現行制度，要求以今年預計 300 兆韓元營業利潤為基準，提撥 15% 統一作為獎金財源，廢除年薪 50% 的 OPI 上限，並要求半導體部門員工人均發放約 6 億韓元大規模獎金。資方則以產業週期性為由，提出若達國內行業第一，將以超過營業利潤 10% 作為獎勵，並透過「特別獎勵」補足上限差額。

雙方立場鴻溝明顯。今年 3 月，超過 6.6 萬名職工組成的工會投票，93.1% 贊成罷工；若無共識，將於 5 月 21 日至 6 月 7 日全面罷工。

三星勞資隨後在周一 (11 日) 重啟談判 2 天，但最後協商亦無突破。

摩根大通分析指出，若三星罷工成真，將造成數十兆韓元經濟損失。不同於 2024 年僅約 15% 員工參與的罷工，此次「超企業工會」約 80% 成員集中於核心半導體部門，美國商會等經濟界憂心連鎖打擊。

不過，現場工作人員向《朝鮮日報》表示，記憶體晶片廠自動化程度高，除非造成生產瓶頸，僅缺勤未必導致停產。若協調破裂，是否總罷工將取決於司法判斷；三星已向水原地方法院聲請禁止爭議行為臨時處分，法院今 (13) 日將二審，這被視為阻止罷工的最後一張牌。