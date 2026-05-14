鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-14 09:27

鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日下午將舉行法說，除了第一季財報、第二季及全年展望外，AI 伺服器、蘋果摺疊機等都將是市場關注焦點。國內法人也在鴻海法說前送暖，看好鴻海首季毛利率持穩、每股純益可望季增 11%、年增 14%，維持「買進」評等，目標價調升至 330 元。

法人預估，NVIDIA 的機櫃出貨量在 2026 年將達到 7.5 萬台，並於 2027 年成長至 10-11 萬台，鴻海今年可能佔總出貨量的 40%，明年則有望提升至 50%，且 NVIDIA 的下一代 AI 伺服器 Vera Rubin 採用模組化主機板設計，鴻海零組件整合能力將大幅提升利潤率。

‌



在 Google 方面，法人認為，Google TPU 機櫃出貨量將從 2026 年的 6 萬台成長至 2027 年的 10.5 萬台，隨著需求大幅增加，捷普 (Celestica) 將無法獨自消化所有訂單，這為鴻海取得大部分訂單提供了絕佳機會。

此外，法人看好，鴻海今年另一成長引擎為蘋果 iPhone17 及摺疊機，尤其 iPhone 17 實際銷量超乎預期，鴻海負責生產約 70-73% 的 iPhone，因此強勁的銷量將顯著貢獻其營收與獲利。