鉅亨網記者彭昱文 台北
主權 AI 基礎設施公司 Amini 今 (13) 日宣布，與鴻海 (2317-TW) 及高效能運算、AI 與量子運算領導商 Bull 建立戰略合作夥伴關係，縮減非洲與「全球南方」(Global South) 的主權算力缺口。
Amini 營運非洲領先的本地算力與數據平台，致力於與各國政府及企業合作，強化國內 AI 基礎設施；Bull 則受法國政府支持，憑藉其在高效能運算 (HPC) 與系統整合的長期經驗，支援主權 AI 計畫，促進區域化 AI 生態系統的發展。
透過此合作，鴻海將其先進的運算系統、伺服器架構及模組化資料中心技術，轉化為適合當地營運條件與監管環境的配置，提供給非洲及全球南方機構；讓當地政府、電信營運商、金融機構及能源公司能直接獲得工業級 AI 資料中心基礎設施，並實現本地化採購、安裝與營運。
據了解，非洲數位經濟預計到 2030 年將達到 1.5 兆美元，但目前非洲的 AI 與雲端基礎設施仍集中在少數營運商手中，能源與金融：能源公司可利用 AI 優化電網；金融機構可獨立建立風險與信用體系，不依賴外部平台。
非洲資料中心市場預計將從 2024 年的 34.9 億美元，翻倍成長至 2030 年的 68.1 億美元。透過本地算力，非洲能保留經濟價值，避免利潤外流，估計到 2030 年，非洲 AI 與數據基礎設施價值鏈將產生 200 億至 300 億美元的收入。
此次三方合作推出的模組化 AI 資料中心專為非洲現實設計，適應性強、可在電力波動環境下運作；部署快速，不到 12 個月即可完成交付；靈活擴展，機構可根據當前需求採購，並隨使用量增加逐步擴充；數據主權：確保數據保留在國內，受當地法規監管。
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