鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-13 12:09

主權 AI 基礎設施公司 Amini 今 (13) 日宣布，與鴻海 (2317-TW) 及高效能運算、AI 與量子運算領導商 Bull 建立戰略合作夥伴關係，縮減非洲與「全球南方」(Global South) 的主權算力缺口。

鴻海聯手Amini、Bull 進軍非洲及全球南方主權AI市場。(鉅亨網資料照)

Amini 營運非洲領先的本地算力與數據平台，致力於與各國政府及企業合作，強化國內 AI 基礎設施；Bull 則受法國政府支持，憑藉其在高效能運算 (HPC) 與系統整合的長期經驗，支援主權 AI 計畫，促進區域化 AI 生態系統的發展。

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透過此合作，鴻海將其先進的運算系統、伺服器架構及模組化資料中心技術，轉化為適合當地營運條件與監管環境的配置，提供給非洲及全球南方機構；讓當地政府、電信營運商、金融機構及能源公司能直接獲得工業級 AI 資料中心基礎設施，並實現本地化採購、安裝與營運。

據了解，非洲數位經濟預計到 2030 年將達到 1.5 兆美元，但目前非洲的 AI 與雲端基礎設施仍集中在少數營運商手中，能源與金融：能源公司可利用 AI 優化電網；金融機構可獨立建立風險與信用體系，不依賴外部平台。

非洲資料中心市場預計將從 2024 年的 34.9 億美元，翻倍成長至 2030 年的 68.1 億美元。透過本地算力，非洲能保留經濟價值，避免利潤外流，估計到 2030 年，非洲 AI 與數據基礎設施價值鏈將產生 200 億至 300 億美元的收入。