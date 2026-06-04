下一家兆美元晶片巨頭！大摩點名受惠代理型AI 激勵AMD漲逾4% 今年狂飆153%

鉅亨網編譯許家華 2026-06-04 08:00

人工智慧 (AI) 投資熱潮持續席捲全球科技產業，在晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 持續刷新市值紀錄之際，超微半導體 AMD(AMD-US) 正迅速成為市場矚目的下一個兆美元企業候選人。受惠於 AI 基礎設施需求強勁以及市場看好其伺服器處理器業務成長，AMD 股價週三 (3 日) 再度創下歷史新高，市值逼近 9,000 億美元大關。

（圖：Shutterstock)

AMD 股價當天上漲 4%，收報 542.52 美元，盤中一度觸及 546.44 美元歷史高點，儘管那斯達克綜合指數下跌 0.9%，AMD 仍逆勢走強。根據道瓊市場數據，AMD 若股價升至 551.94 美元，市值便可突破 9,000 億美元里程碑。以收盤價計算，公司市值已達 8,846 億美元，創下歷史新高。

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市場樂觀情緒部分來自於 AI 產業長期成長前景。此前，輝達執行長黃仁勳曾表示，邁威爾科技 (MRVL-US) 有潛力成為下一家兆美元企業。不過近期 AMD 股價強勢上攻，也讓投資人開始將目光轉向這家長年與英特爾 (INTC-US) 及輝達競爭的晶片大廠。

事實上，本週初 AMD 與英特爾股價一度大跌，原因是輝達發表專為個人電腦打造的新款 AI 晶片，被市場解讀可能侵蝕中央處理器 (CPU) 市場需求。然而，投資人很快重新評估產業前景，認為 AI 應用普及反而將推升整體運算需求，帶動 CPU 市場同步受惠。

英特爾股價 4 日反彈 4.4%，終止連續 5 個交易日跌勢。英特爾執行長陳立武在台北國際電腦展 (COMPUTEX) 主題演講中表示，目前市場 CPU 需求依舊強勁，過去 4 週已有多家企業執行長主動聯繫英特爾，希望取得更多 CPU 供應。

摩根士丹利最新報告則進一步強化市場對 AMD 的信心。由分析師 Shawn Kim 領導的團隊指出，記憶體價格飆升與供應短缺已從 AI 基礎設施領域擴散至整個數位經濟，影響範圍涵蓋硬體毛利率、終端裝置價格、雲端運算成本、通膨甚至政策制定。

報告指出，AI 帶動的記憶體供應瓶頸正在重塑科技產業成本結構，但 AMD 反而可能是主要受惠者之一。分析師認為，Agentic AI(代理型 AI) 快速發展將大幅提升雲端運算對高效能 CPU 的需求，而 AMD 憑藉 EPYC 伺服器處理器產品線，在雲端市占率提升方面具備明顯優勢。

摩根士丹利表示，代理型 AI 工作負載需要大量推理與協調運算，這類需求不完全依賴 GPU，CPU 的重要性反而提高，因此 AMD 將有機會從企業 AI 部署浪潮中獲得更大市占。此外，報告也建議投資人同步持有輝達 (NVDA-US) 及美光科技 (MU-US)，因為 AI Token 數量持續成長帶來的資本支出擴張，將更直接轉化為這些公司的獲利成長。

近期記憶體市場的火熱表現，也進一步支撐 AI 產業鏈前景。高頻寬記憶體 (HBM) 價格持續攀升，供應依舊緊張。市場預期，隨著 AI 伺服器需求持續爆發，包括 SK 海力士、三星電子及美光科技等記憶體供應商仍將維持強勁成長，而 AMD 則可透過資料中心 CPU 與 AI 加速器產品同步受惠。

從股價表現來看，AMD 已成為今年美股表現最強勁的大型科技股之一。截至目前為止，AMD 今年股價已累計上漲 153%，過去 12 個月漲幅更高達 357%，遠遠超越大盤表現。

儘管如此，華爾街分析師對 AMD 未來股價仍存在一定分歧。根據 FactSet 統計，追蹤 AMD 的 58 位分析師中，多數給予「加碼」或相當於買進評級，但平均目標價為 491.32 美元，低於目前股價水準，意味著近期漲勢已超出部分分析師原先預期。