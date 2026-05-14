鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-14 15:30

全球市值龍頭輝達 (Nvidia) 執行長黃仁勳周三 (13 日) 上演戲劇性「大趕場」，在阿拉斯加登上空軍一號，加入總統川普與美國商界領袖代表團，一同前往北京參加與中國領導人習近平的重要峰會。

輝達 (NVDA-US) 股價周三收盤上漲 2.3%，連續第三個交易日創收盤紀錄，顯示市場交易員將黃仁勳在最後一刻加入代表團視為利多訊號，期待此行能為輝達爭取到多出口機會，特別是輝達下周將公布會計年度第 1 季財報。

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到周三收盤為止，輝達已連漲六日、累積上漲 15%，創下去年 5 月 19 日以來表現最佳的六日波段漲幅，當時六個交易日累計上漲 16.2%。

輝達周三盤中交易中更成為史上首家市值突破 5.5 兆美元的公司，成為首家達到此里程碑的企業，凸顯其在晶片市場的主導地位。

空軍一號上的重量級陣容

黃仁勳最初未出現在川普稱之為「全球最偉大企業家盛會」的名單中，但在美東時間周二晚上 11 時 09 分，川普在社群平台 Truth Social 發文證實：「黃仁勳目前正在空軍一號上。」

在機上，黃仁勳與特斯拉 (TSLA-US) 的馬斯克、蘋果 (AAPL-US) 的庫克、貝萊德 (BLK-US) 的芬克 (Larry Fink) 以及波音 (BA-US) 的 Kelly Ortberg 等企業大老並肩而坐。針對此行，川普表示希望能為美國企業「打開」中國市場。

然而，輝達驚人的成長動能正因高階 AI 晶片對陸出口限制而受到壓抑，最尖端的 Blackwell 系列晶片一直是美國政府出口禁令的爭議焦點。

捍衛美國科技棧主導權

黃仁勳正積極遊說政府放寬出口限制，以爭取規模達 500 億美元且快速成長的中國 AI 基礎設施市場。

黃仁勳今年 4 月接受 Dwarkesh 播客採訪時，當主持人詢問把晶片賣到中國是否會「威脅美國國家安全」，他表示中國已具備強大的技術能力，「他們有充足的能源、晶片以及多數的 AI 研究人員」。

這個核心觀點在於，如果美國不出口，中國極可能自行研發這些技術並建立獨立的生態系統。黃仁勳認為，與其讓中國自建體系，不如讓「全球所有 AI 開發者都在美國的科技棧上進行開發」。換句話說，他的邏輯是：由輝達賣晶片給他們，好過讓他們自己做晶片。

根據道瓊市場數據，輝達股價今年累計上漲 21.2%，市值增加約 1 兆美元。