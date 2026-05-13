「川習會」登場前夕 美國國務院：美中同意荷姆茲海峽不收過路費

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-13 11:38

美以軍事打擊行動致使原本通航順暢的荷姆茲海峽驟然掀起動盪，有關伊朗有意收取過路費的消息不斷傳出。

美國國務院說，美中都同意荷姆茲海峽不收過路費。（圖：Shutterstock）

在「川習會」登場前夕，據《路透社》報導，美國國務院 12 日（周二）表示，美中兩國高階官員一致認為，不能允許任何國家對通過荷姆茲海峽的船隻徵收通行費，顯示兩國正在這個問題上尋求共同立場。

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根據美國國務院的說法，中國外交部長王毅和美國國務卿魯比歐在 4 月一次通話中討論了這個問題。

中方通稿當時指出，中美就中東局勢等交換了意見。

美國國務院發言人 Tommy Pigott 就此次通話回覆《路透社》提問時稱：「雙方一致認為，任何國家或組織都不得對荷姆茲海峽等國際水道通行船隻收取費用。」

與以往慣例不同，美方此前並未發布關於這次通話的文字紀錄。

兩名了解通話內容的消息人士透露，魯比歐在通話中提出中國船隻可能需繳通行費的說法，此舉似乎意在推動中方加大對伊朗施壓，促使衝突結束。

中國與伊朗的關係密切，且中國是伊朗石油主要消費國。美國總統川普一直試圖施壓中國，要求北京利用自身影響力推動伊朗與美國達成協議。

德黑蘭要求獲得對航運徵收通行費的權利，並將其作為結束戰爭的先決條件。美國目前已封鎖伊朗。川普曾提出過美國自行徵收費用或與伊朗合作收取通行費的可能性。但在遭國內外反對後，白宮改口稱川普希望看到荷姆茲海峽在沒有任何限制的情況下開放。

中方已多次表示，荷姆茲海峽是關鍵能源貿易通道，維護這一地區的安全穩定和暢通，符合國際社會的共同利益。