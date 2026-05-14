鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-14 10:39

美中元首會談 14 日（周四）在北京登場，這是兩國領袖繼去年 10 月釜山之後再次面對面會談，美國國總統川普與中國國家主席習近平握手寒暄 14 秒，隨後兩人面對鏡頭合影。

川普 14 日上午 10 時乘車抵達北京人民大會堂歡迎儀式現場。習近平在人民大會堂東門外廣場為川普舉行歡迎儀式。樂隊演奏美國國歌，歡迎川普到訪。

‌



據《央視》報導，習近平強調，中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界利多。雙方應當做夥伴而不是對手，相互成就、共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。

他期待同川普就事關兩國和世界的重大問題交換意見，共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓 2026 年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。

習近平提到，當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，世界又走到新的十字路口，中美能不能跨越「修昔底德陷阱」（Thucydides"s Trap），開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係的美好未來？