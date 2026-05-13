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〈貴金屬盤後〉觀望川習會、通膨擔憂打壓降息前景 金價續黑

鉅亨網編譯余曉惠

黃金周三 (13 日) 連續第二個交易日下跌，中東戰火帶來的通膨升溫疑慮，持續打壓降息預期，市場在川習會登場前也保持戒心。

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〈貴金屬盤後〉觀望川習會、通膨擔憂打壓降息前景 金價續黑 (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨下跌 0.6%，報每盎司 4686.35 美元。
  • 黃金期貨上漲 0.4%，報每盎司 4706.70 美元。

美國 4 月生產者物價指數 (PPI) 漲幅創下 2022 年初以來最大，超越市場預期，顯示通膨在伊朗戰爭下加速攀升。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 說：「通膨依然頑固，因此市場對在高利率保持更長一段時間的看法得到強化，這在過去兩天對黃金構成壓力。」

黃金通常被視為規避通膨的工具，但利率上升往往會對這種不孳息的金屬帶來壓力。

本周稍早公布的數據顯示，美國 4 月消費者通膨進一步加劇，創下三年來最大漲幅。

美國聯準會 (Fed) 上個月將基準利率維持在 3.50-3.75%。芝商所 (CME) 的 FedWatch 數據顯示，交易員基本上已排除美國今年降息的可能性。

美國總統川普抵達中國，迫切希望達成一些協議，以維持與世界第二大經濟體之間脆弱的貿易休戰，並提振與伊朗爆發衝突後受挫的支持率。

與此同時，印度將黃金白銀的進口關稅從 6% 提高到 15%，以遏制海外貴金屬購買，並緩解外匯存底面臨的壓力。印度是全球第二大貴金屬消費國。

Grant 表示，印度提高進口關稅的消息引發市場對需求的擔憂，而且可能帶來長期阻力。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀上漲 1.6%，報每盎司 87.88 美元，盤中曾觸及兩個月高點。
  • 現貨白金上漲 1.6%，報每盎司 2159.58 美元。
  • 現貨鈀金上漲 1.2%，報每盎司 1508.39 美元。

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