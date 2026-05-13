鉅亨網編譯段智恆 2026-05-14 02:30

美國總統川普與中國國家主席習近平即將在北京舉行備受矚目的高峰會，雙方正醞釀啟動一套全新的「管理式貿易」（Managed Trade）機制，初步可能針對雙邊各約 300 億美元、合計 600 億美元的非敏感商品降低關稅或其他貿易障礙，為美中長期緊張的經貿關係尋找新的平衡點。若成形，這將是川普重返白宮後，美中貿易政策最具代表性的制度性安排之一。

根據《路透》引述多位知情人士報導，這項被美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）稱為「貿易委員會」（Board of Trade）的新架構，最早於今年 3 月提出，並被視為本週川習會的重要「可交付成果」之一。與過去華府要求北京調整國家主導、出口導向經濟模式不同，美方如今明顯改變策略，不再試圖要求中國改變經濟體制，而是轉向在不涉及國安敏感技術領域下，透過設定具體貿易目標，逐步縮小雙邊失衡。

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從制度改革轉向「數字目標」 美中貿易談判邏輯出現重大轉變

葛里爾上周接受《福斯財經新聞》(Fox Business) 訪問時坦言，美方已不再期待中國改變治理模式或經濟運作方式，因為這些都已深植於中國體制之中。他表示，真正可行的方向，是找出美中兩套不同經濟制度之間可以優化的貿易空間，讓雙方取得更平衡的成果。

葛里爾形容，這套新機制就像一個「轉接頭」，協助兩個原本並不相容的經濟系統建立可運作的交易模式。

知情人士指出，川普政府內部目前傾向以「300 億美元對 300 億美元」作為初始框架，讓雙方各自挑選一籃子非戰略性商品，降低關稅或其他貿易壁壘。不過，目前尚不清楚川普與習近平是否會在北京直接拍板具體商品清單，或僅先確認框架方向，交由後續部長級會議落實。

曾任美國貿易代表署（USTR）談判官、現任亞洲協會政策研究中心負責人卡特勒（Wendy Cutler）表示，目前雙方似乎正逐步聚焦在 300 億至 500 億美元規模的商品籃子，作為降低關稅的第一步。

能源與農產品成優先項目 中國報復性關稅可能成突破口

在實際商品範圍方面，能源與農產品被視為最有可能率先納入的領域。川普政府一直希望擴大對中國出口美國能源與農產品，而中國目前對相關商品仍維持多項報復性關稅。

目前，中國對所有美國進口商品普遍加徵 10% 額外關稅，與美國現行對中國商品的 10% 臨時關稅對等。此外，北京對美國原油額外課徵 10% 關稅，液化天然氣（LNG）與煤炭則課徵 15%，牛肉最高稅率更達 55%。

另一方面，美國仍保留川普第一任期對中國商品祭出的多項關稅措施，包括平面電視、快閃記憶體裝置、智慧音箱、藍牙耳機、床上用品、多功能印表機及多種鞋類等消費品，目前仍適用 7.5% 關稅，而將於 7 月到期的 10% 全球臨時關稅則是在此基礎上額外疊加。

此外，川普政府也可能重新啟動首任期間核准的 2200 多項中國商品關稅豁免。川普在 2025 年 11 月已將太陽能製造設備、工業零組件與部分醫療產品的臨時豁免延長一年，市場預期部分產品未來可能轉為永久豁免。

川習會前最後磋商完成 雙邊貿易額已跌至 20 年來新低

在川習會登場前，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰周三已在南韓仁川進行長達 3 小時閉門會談，為兩國領袖在北京的經濟議題鋪路。不過，雙方會後均未發布任何聲明，顯示敏感議題仍待最終政治拍板。

根據美國人口普查局數據，美中雙邊貨品貿易額 2025 年大減 29%，從 2024 年的 5,820 億美元降至 4,150 億美元；美國對中貿易逆差也大減近 32%，降至 2020 億美元，創 20 年來最低水準。

除貿易委員會外，雙方也預計討論另一項尚未成熟的「投資委員會」（Board of Investment）構想，處理雙邊投資問題。不過葛里爾上月已坦言，目前美中關係尚未發展到適合討論大型雙向投資計畫的階段。