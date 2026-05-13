以色列稱納坦雅胡戰時密訪阿聯 遭阿布達比火速打臉 鐵穹部署傳聞持續延燒
鉅亨網編譯許家華
在以色列與伊朗衝突持續升溫之際，以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 與阿拉伯聯合大公國 (UAE) 之間爆發一場「秘密訪問」羅生門。阿聯外交部 14 日公開否認納坦雅胡曾在戰爭期間秘密訪問阿聯，駁斥以色列方面稍早釋出的說法，並強調任何未經官方公布的訪問消息皆屬毫無根據。
事件起因於以色列總理辦公室稍早聲稱，納坦雅胡曾在 3 月 26 日秘密前往阿聯，並與阿聯總統 Mohamed bin Zayed Al Nahyan 會面。以方甚至形容，此次會談是雙邊關係的「歷史性突破」。
不過，阿聯外交部隨後發布聲明否認相關報導，表示阿聯與以色列之間的關係建立於 2020 年《亞伯拉罕協議》(Abraham Accords) 架構下，雙方往來向來公開透明，不存在秘密安排。聲明指出，任何關於未宣布訪問或私下協調的說法，除非由阿聯官方正式公布，否則均屬不實。
這場外交風波發生之際，中東局勢正因伊朗戰爭急速重組。根據《路透》與《華爾街日報》報導，阿聯與以色列近月安全合作大幅升溫，以色列甚至曾向阿聯部署「鐵穹」(Iron Dome) 防空系統及操作人員，以協助攔截伊朗飛彈與無人機攻擊。
《華爾街日報》更披露，以色列情報機構「摩薩德」局長 David Barnea 曾多次秘密訪問阿聯，協調雙方在伊朗戰爭中的軍事行動。報導指出，阿聯甚至被指曾對伊朗境內設施發動空襲，引發外界對其是否正式捲入衝突的高度關注。
對此，阿聯近期則持續強調自身主權立場。阿聯外交部本月稍早曾表示，國防合作與國際夥伴關係屬於「純粹主權事務」，並警告任何國家不得以此作為威脅或干涉理由。
另一方面，伊朗與阿聯之間的緊張情勢近期也持續升高。阿聯日前宣稱，已連續兩天攔截來自伊朗方向的飛彈與無人機攻擊，但伊朗方面否認涉案，稱其軍事行動僅針對美軍目標。
分析人士指出，自 2020 年《亞伯拉罕協議》簽署以來，以色列與阿聯的經貿與安全合作逐步深化，但加薩戰爭與此次伊朗衝突，正使雙方關係面臨更高國際壓力。若阿聯被視為直接參與以色列對伊朗軍事行動，恐進一步衝擊其作為中東金融、物流與能源樞紐的中立形象。
此外，社群媒體與 Reddit 等論壇近期也出現大量討論，不少阿聯網友對相關消息表達震驚與不滿，也有人認為阿聯政府有權基於地緣政治與安全考量深化與以色列合作。
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