以色列稱納坦雅胡戰時密訪阿聯 遭阿布達比火速打臉 鐵穹部署傳聞持續延燒

鉅亨網編譯許家華 2026-05-14 05:18

在以色列與伊朗衝突持續升溫之際，以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 與阿拉伯聯合大公國 (UAE) 之間爆發一場「秘密訪問」羅生門。阿聯外交部 14 日公開否認納坦雅胡曾在戰爭期間秘密訪問阿聯，駁斥以色列方面稍早釋出的說法，並強調任何未經官方公布的訪問消息皆屬毫無根據。

以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu) （圖：Shutterstock)

事件起因於以色列總理辦公室稍早聲稱，納坦雅胡曾在 3 月 26 日秘密前往阿聯，並與阿聯總統 Mohamed bin Zayed Al Nahyan 會面。以方甚至形容，此次會談是雙邊關係的「歷史性突破」。

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不過，阿聯外交部隨後發布聲明否認相關報導，表示阿聯與以色列之間的關係建立於 2020 年《亞伯拉罕協議》(Abraham Accords) 架構下，雙方往來向來公開透明，不存在秘密安排。聲明指出，任何關於未宣布訪問或私下協調的說法，除非由阿聯官方正式公布，否則均屬不實。

這場外交風波發生之際，中東局勢正因伊朗戰爭急速重組。根據《路透》與《華爾街日報》報導，阿聯與以色列近月安全合作大幅升溫，以色列甚至曾向阿聯部署「鐵穹」(Iron Dome) 防空系統及操作人員，以協助攔截伊朗飛彈與無人機攻擊。

《華爾街日報》更披露，以色列情報機構「摩薩德」局長 David Barnea 曾多次秘密訪問阿聯，協調雙方在伊朗戰爭中的軍事行動。報導指出，阿聯甚至被指曾對伊朗境內設施發動空襲，引發外界對其是否正式捲入衝突的高度關注。

對此，阿聯近期則持續強調自身主權立場。阿聯外交部本月稍早曾表示，國防合作與國際夥伴關係屬於「純粹主權事務」，並警告任何國家不得以此作為威脅或干涉理由。

另一方面，伊朗與阿聯之間的緊張情勢近期也持續升高。阿聯日前宣稱，已連續兩天攔截來自伊朗方向的飛彈與無人機攻擊，但伊朗方面否認涉案，稱其軍事行動僅針對美軍目標。

分析人士指出，自 2020 年《亞伯拉罕協議》簽署以來，以色列與阿聯的經貿與安全合作逐步深化，但加薩戰爭與此次伊朗衝突，正使雙方關係面臨更高國際壓力。若阿聯被視為直接參與以色列對伊朗軍事行動，恐進一步衝擊其作為中東金融、物流與能源樞紐的中立形象。