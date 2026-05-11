鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-11 11:00

外電最新報導指出，南韓三星電子工會因半導體部門與 DX 部門 (電視、家電、手機) 利益分配矛盾加劇，導致內部嚴重分裂。

三星工會預計下周四 (21 日) 舉行大罷工，今 (11 日)、明(12 日) 兩天將進行中央勞動委員會主持的事後調解，被視為是否罷工的最後分水嶺。

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南韓《中央日報》報導，三星工會內部掌握談判權的跨企業工會 (8 成成員屬半導體部門) 推動將營業利潤的 15% 作為無上限績效獎金，且優先保障半導體薪酬，推遲全公司共用討論，引發 DX 部門強烈不滿。

受益 AI 熱潮，半導體業務預計將實現數百兆韓元利潤，而 DX 部門受中國競爭衝擊、盈利偏低，被指獎金方案失衡。

一位 DX 工會成員指出，昔日半導體虧損時依賴 DX 支撐，如今僅以利潤計酬違背公平。

此前，第三工會已退出聯合行動，跨企業工會與全三諾工會亦爆發公開衝突。

與此同時，罷工風險已引發合作企業恐慌。根據 2024 年數據，三星一級合作企業 1061 家、二、三級 693 家，行業估算總罷工將造成約 30 兆韓元損失。平泰園區單條產線支撐 3 萬個職缺，生產中斷將衝擊派遣與非正式工就業。