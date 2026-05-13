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索尼 (SONY-US) 與台積電 (2330-TW) 近日正式宣布成立晶片合資企業，目標鎖定自動駕駛晶片研發領域，共同開發並生產次世代影像感測器，直接向輝達 (NVDA-US) 與高通 (QCOM-US) 的市場霸主地位發起挑戰。
此次合資企業採用 3 奈米先進製程，並整合專屬 AI 加速單元，支援 L5 級完全自動駕駛所需的龐大運算需求，可高效處理複雜路況下多感測器融合決策的即時運算。
值得關注的是，在大幅提升運算效能的同時，新晶片的功耗較同級產品降低約 40%，有效破解業界長期面臨的「高算力必然伴隨高能耗」難題，更能符合車載環境對散熱與電力管理的嚴格要求。
就分工布局而言，索尼在車載影像感測器與汽車電子領域擁有深厚技術積累，台積電則掌握全球頂尖的先進製程與量產能力，雙方優勢互補，從晶片設計到製造實現全鏈路整合。
根據業界預測，全球汽車半導體市場規模至 2030 年有望突破 2 千億美元。隨著自動駕駛技術從 L2 向 L5 加速滲透，每輛智慧汽車的晶片用量已是傳統燃油車的 5 至 10 倍，市場成長動能強勁。
業界人士指出，汽車半導體競爭的本質是專利的競爭。以特斯拉 (TSLA-US) 自研自動駕駛晶片為例，早期曾因 Mobileye 專利壁壘處處受限，最終不得不斥巨資從頭建立自有專利體系，方才突破技術封鎖，深刻說明專利布局對科技企業的戰略重要性。
索尼與台積電的結盟，亦包含雙方共享技術積累、聯合申請核心專利的布局意圖，意在快速構建能抗衡輝達與高通的專利聯盟。
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