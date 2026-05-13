鉅亨網新聞中心 2026-05-13 14:03

此次合資企業採用 3 奈米先進製程，並整合專屬 AI 加速單元，支援 L5 級完全自動駕駛所需的龐大運算需求，可高效處理複雜路況下多感測器融合決策的即時運算。

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值得關注的是，在大幅提升運算效能的同時，新晶片的功耗較同級產品降低約 40%，有效破解業界長期面臨的「高算力必然伴隨高能耗」難題，更能符合車載環境對散熱與電力管理的嚴格要求。

就分工布局而言，索尼在車載影像感測器與汽車電子領域擁有深厚技術積累，台積電則掌握全球頂尖的先進製程與量產能力，雙方優勢互補，從晶片設計到製造實現全鏈路整合。

根據業界預測，全球汽車半導體市場規模至 2030 年有望突破 2 千億美元。隨著自動駕駛技術從 L2 向 L5 加速滲透，每輛智慧汽車的晶片用量已是傳統燃油車的 5 至 10 倍，市場成長動能強勁。