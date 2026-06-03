鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-03 10:28

美股在前晚在就業數據、中東局勢和緩及 AI 題材利多表現下，四大指數齊揚，科技股費半指數更大漲 5% 以上，激勵台股今 (3) 日電子股續強，包括權王台積電 (2330-TW) 開高漲逾 2% 以上，再寫 2,440 元新天價，加上光通訊、金融表現強勁、傳產擁題材出現補漲行情，指數開高走高，盤中一度飆漲 995 點或 2.18%，觸及 46,552 新高，全日成交量預估 1500 億元

權值股部分，台積電早盤開高走高漲 60 元或 2.3%，攻上 2,440 元領指數強勁上揚；台達電 (2308-TW) 漲 4%；日月光投控 (3711-TW) 受惠超微 (AMD) 點名投資，強漲逾 7%；智邦 (2345-TW)、奇鋐 (3017-TW) 受惠 AI 需求續強漲幅超過 9% 以上，鴻海 (2317-TW) 漲 1.82%。

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AI PC 類股部分，受惠 Computex(台北電腦展) 昨 (2) 日開展，包括輝達合作的相關供應鏈夥伴華碩 (2357-TW) 漲 2.3%，廣達 (2382-TW) 漲 7.2%，力致 (3483-TW)、光寶科 (2301 -TW) 漲 7% 以上，雙鴻 (2357-TW) 飆上漲停板。

重電類股的受惠 AI 發展強勁，電力需求大，政府宣布 2030 年供應無虞，包括重線電纜股東元 (1504-TW) 漲停、華榮 (1608-TW) 漲 7%，大同 (2371-TW) 漲 6%。

法人表示，台、美股市呈現少數權值股與族群領指數續揚升，但多數高基期、評價疑慮股，反逆勢轉趨震盪，觀察強勢區塊，包括基期補漲股，例如美國軟體股．台股老 AI 股與傳產為主的低基期評價股亦可持續觀察的主軸，但仍須留意漲多股高檔賣壓，但市場整體多頭趨勢不變。