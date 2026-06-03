鉅亨網記者黃皓宸 台北
美股在前晚在就業數據、中東局勢和緩及 AI 題材利多表現下，四大指數齊揚，科技股費半指數更大漲 5% 以上，激勵台股今 (3) 日電子股續強，包括權王台積電 (2330-TW) 開高漲逾 2% 以上，再寫 2,440 元新天價，加上光通訊、金融表現強勁、傳產擁題材出現補漲行情，指數開高走高，盤中一度飆漲 995 點或 2.18%，觸及 46,552 新高，全日成交量預估 1500 億元
權值股部分，台積電早盤開高走高漲 60 元或 2.3%，攻上 2,440 元領指數強勁上揚；台達電 (2308-TW) 漲 4%；日月光投控 (3711-TW) 受惠超微 (AMD) 點名投資，強漲逾 7%；智邦 (2345-TW)、奇鋐 (3017-TW) 受惠 AI 需求續強漲幅超過 9% 以上，鴻海 (2317-TW) 漲 1.82%。
AI PC 類股部分，受惠 Computex(台北電腦展) 昨 (2) 日開展，包括輝達合作的相關供應鏈夥伴華碩 (2357-TW) 漲 2.3%，廣達 (2382-TW) 漲 7.2%，力致 (3483-TW)、光寶科 (2301 -TW) 漲 7% 以上，雙鴻 (2357-TW) 飆上漲停板。
受惠輝達執行長黃仁勳昨日在 Computex(台北電腦展) 上公開點名網通與資料中心晶片大廠邁威爾 (Marvell) 前景看好，相關光通訊矽光子族群的光環 (3234-TW)、上詮 (3363-TW)、聯亞 (3081-TW)、光聖 (6442-TW)、波若威 (3163-TW)、前鼎 (4908-TW)、聯鈞 (3450-TW) 群體發光，紛紛在開盤後早早亮燈漲停。
重電類股的受惠 AI 發展強勁，電力需求大，政府宣布 2030 年供應無虞，包括重線電纜股東元 (1504-TW) 漲停、華榮 (1608-TW) 漲 7%，大同 (2371-TW) 漲 6%。
金融股部分，受惠股市續強，也有補漲效應影響，包括凱基金 (2883-TW) 漲停板，中信金 (2891-TW)、元大金 (2885-TW) 漲 7% 以上，永豐金 (2890 -TW) 漲半根停板，國泰金 (2882-TW) 漲 2.8%。
法人表示，台、美股市呈現少數權值股與族群領指數續揚升，但多數高基期、評價疑慮股，反逆勢轉趨震盪，觀察強勢區塊，包括基期補漲股，例如美國軟體股．台股老 AI 股與傳產為主的低基期評價股亦可持續觀察的主軸，但仍須留意漲多股高檔賣壓，但市場整體多頭趨勢不變。
美股前晚表現部份，道瓊指數上漲 228.91 點或 0.45%、收 51,307.79 點，在盤中早些時候創下了盤中歷史新高；標普 500 上漲 9.82 點或 0.13%，收在 7,609.78 點；那斯達克上漲 7.09 點或 0.03%，收 27,093.9 點；費城上漲 760.62 點或 5.87%，收 13,726.27 點。
下一篇