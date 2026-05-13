華郵：川普對中策略已轉向 由「改變中國」調整為「管理貿易」
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
美國總統川普本周重返北京，與中國國家主席習近平展開為期兩天的第二次高峰會。美媒評論認為，這場備受全球矚目的「川習會」，不僅是川普睽違 8 年後再次踏上中國領土，更象徵著美中關係在經歷激烈貿易戰與地緣政治動盪後，正試圖走向一種脆弱的「經濟和解」。
從「改變中國」到「管理貿易」
據《華盛頓郵報》周二 (12 日) 分析文章，川普的對中國策略已出現明顯轉向。與首任期內強勢要求中國進行結構性改變的立場不同，川普在第二任期更側重於「管理型貿易」，即透過維繫經貿大局與具體的商品採購來緩和雙邊關係。
與此同時，川普政府正開始效仿中國的產業政策。聯邦政府已罕見地持有晶片巨頭英特爾 (INTC-US) 及多家關鍵礦產公司的股份，並透過「黃金股」機制獲取對私人企業決策的否決權。這種透過政府大力干預經濟的策略，與其前任奉行的市場主導路線形成鮮明反差，顯示出美方正試圖以「中國的方式」來應對中國的競爭。
從極限施壓到「晶片緩和」
在經歷了 2025 年關稅一度飆升至 145% 的惡性循環後，美中雙方在去年秋季達成停火，並將整體關稅降回 10%。此次峰會的核心議題在於尋求更穩定的經貿框架，包括採購波音飛機、擴大美國大豆進口，以及成立新的「貿易委員會」以主動管理糾紛。
科技領域也釋放出緩和訊號。儘管拜登政府時期嚴格限制半導體出口，但川普政府近期將政策從「推定拒絕」轉向「個案審查」，並放寬了包括輝達 (NVDA-US) H200 在內的高端晶片出口限制。這被視為一種「晶片緩和」，旨在維持美國晶片在全球 AI 市場的中心地位。
強勢中國與地緣政治的博弈
《BBC》在最新報導中，將本次川習會的重點，置於川普所面對的，是一個比 2017 年更加自信且強勢的中國。習近平已進入第三個任期，並全力推進以再生能源、機器人與人工智慧為核心的「新質生產力」。重慶等城市的快速轉型，成為中國在電動車 (EV) 與自動化領域領先的縮影。
BBC 指出，許多中國民眾對「美國優先」持批評態度，認為川普不顧後果，忽視全球村的共同利益。有趣的是，川普在中國有個綽號叫「川建國」，意指其分裂性的政策和貿易戰，在客觀上反而削弱了美國的全球地位，進而幫助了中國的崛起。
報導分析，「美國優先」導致美國的盟友與對手都因反覆無常的關稅政策而感到不安。與此同時，習近平則趁機為西方領導人鋪紅地毯 (如英國、加拿大、德國領導人訪中)，試圖將自己塑造為與「不可預測的川普」相對應的「穩定燈塔」。
另一方面，中方也展現出前所未有的反制決心。北京官員明確警告美方，一旦華盛頓在貿易或投資上採取單邊行動，中方將「次次」予以反制。例如，中方近期限制稀土出口，並在川習會前夕要求國內企業無視美國對伊朗的金融制裁，皆是在為峰會累積談判籌碼。
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