鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-03 10:11

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於週二（2 日）表示，一筆遭北京強烈反對、高達 140 億美元的台灣重大軍售案目前仍在審查當中，並強調美國政府對台政策並未改變。

根據《海峽時報》報導，盧比歐在參議院外交關係委員會聽證會上表示：「還有第二筆待處理的軍售案…… 也就是那筆 140 億美元的案子，目前仍在審查中。」

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他同時指出，美國政府已於去年 12 月批准另一筆總額 111 億美元的對台軍售案。

當被問及正在討論中的 140 億美元軍售時，盧比歐表示：「我們希望維持現狀。」他強調，美台關係需要非常謹慎地拿捏平衡，但「美國對台政策不會改變」。

迄今，美國總統川普尚未承諾推進台灣提出的軍售請求。他曾公開將此一軍售案形容為與中國交涉的「一張非常好用的談判籌碼」。

美國當局於 5 月下旬宣布暫停對台軍售，理由是確保美軍在伊朗行動中備有充足軍火。

對台軍售長期以來是美國與中國之間的敏感議題。依據美國法律，政府有義務提供台灣防禦性武器。