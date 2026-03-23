鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-23 08:00

最新數據顯示，韓股持續強勢上漲、報酬率居全球主要市場首位，但外資對其後市走勢判斷有明顯分歧，部分外資警告韓股已呈泡沫特徵，而不少南韓本土法人則認為市場仍處於低估區間，具備進一步上漲空間。



根據 Yonhap Infomax 和韓國交易所 (KRX) 數據，韓國綜合股指 (KOSPI) 上周五 (20 日) 報 5781.20 點，自去年 4 月 9 日階段低點 2293 點以來，約 11 個月累計上漲超過 150%，逼近 6000 點大關。

KOSPI指數震盪劇烈！外資示警泡沫風險 韓本土法人機構卻喊低估(圖:shutterstock)

在美國與以色列對伊朗發動軍事打擊、衝突爆發前夕的 2 月 27 日，KOSPI 盤中一度升至 6347.41 點，之後隨中東局勢持續升溫，市場逐步回落。

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不過，在中東局勢衝擊下，韓股波動顯著加劇。本月 3 日，KOSPI 下跌 7.24%，隔日再重挫 12.06%，創史上最大跌幅紀錄，但隔天 (5 日) 又反彈 9.63%，呈劇烈震盪走勢。此後，隨著美國總統川普就伊朗局勢頻頻表態，市場持續大幅波動。過程中，韓股跌幅達 8% 時觸發的熔斷機制在 3 個交易日期間兩度啟動，市場一度陷入高度不確定狀態。

美國銀行在最新研報中指出，韓股極端波動已開始呈現出一種「教科書式泡沫」的特徵。

短時間內出現的暴跌與暴漲，與 1997 年亞洲金融危機、網路泡沫及 2008 年全球金融危機期間的市場表現類似。

美銀基於其「泡沫風險指標」(Bubble Risk Indicator) 評估認為，目前 KOSPI 的泡沫風險已處於極端水平。



此外，美國投資數據平台 GuruFocus 基於「巴菲特指標」也將韓股評為「顯著高估」。該指標衡量一國公開交易股票總市值佔 GDP 的比例，超過 100% 即被視為高估，超過 120% 則被視為過熱區間。

數據顯示，韓股市值佔 GDP 比重在今年初達 180%，目前進一步升至 208.21%。



不過，南韓本土法人則對市場前景持相對樂觀態度，普遍認為在伊朗局勢衝擊前，韓股確實存在短期過熱，但近期經歷劇烈調整後，部分泡沫已被消化。