鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-05-07 14:00

南韓央行 (BOK) 週四 (7 日) 發布評估報告指出，該國投資人正將股票投資收益轉投房地產市場，而非用於消費。

報告發布之際，南韓綜合股指 (KOSPI) 週四首度突破 7500 點大關，科技股強勁上漲是主要推動力。

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根據 BOK 最新數據，南韓投資人透過股票投資每賺取 1 萬韓元，只有大約 130 韓元用於消費，相當於資本收益的 1.3%，遠低於其他已開發國家投資人通常將股票投資收益 3% 至 4% 用於消費的比例。

BOK 認為，儘管近期股市上漲，南韓民眾仍傾向將資金轉向房市。對無房家庭而言，股票投資收益約 70% 已流入房市。

BOK 建議，南韓政府必須營造出能將股市轉化為家庭資產積累堅實基礎的投資環境。

另據南韓房地產委員會週四公布的數據，首爾公寓房價已經連 66 週走漲。在週一 (4 日) 為止的一週，首爾公寓房價較上週上漲 0.15%，漲幅較前一周的 0.14% 小增，同期南韓全國公寓房價整體僅上漲 0.04%。