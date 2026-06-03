鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-03 12:19

記憶體模組廠凌航 (3135-TW) 董事長曾珍今 (3) 日表示，AI 伺服器對記憶體的需求是傳統伺服器的 8 倍，加上三大原廠產能優先投入 HBM，造成 DDR4、DDR5 結構性缺貨，預期缺貨情況至少會延續到 2028 年，而凌航也跟美系伺服器 ODM 大廠合作，跟部分 CSP 有所連結，客戶為確保供應，目前訂單已排到明年。

以價格來看，曾珍說，根據原廠訊息，下半年合約價將持續上漲，其中，DRAM 合約價估約上漲 30%，Flash 則可能再漲 60% 至 70%。以目前與原廠溝通狀況來看，價格並沒有下跌趨勢，且今年下半年到明年都仍將持續缺貨。每月來貨量也不會是公司要多少就給多少，實際供應通常會被打折。

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曾珍表示，這波記憶體產業自去年 9 月開始進入結構性的超級循環週期，主要原因來自 AI 伺服器需求快速成長。由於 AI 伺服器所需記憶體用量遠高於傳統伺服器，且 HBM 吸收大量原廠產能，導致 DDR4、DDR5 供應吃緊，預期市場缺貨情況並非短期現象，應會延續到 2028 年，後續也將持續觀察 CSP 拿貨情況。

曾萬全補充，目前 CSP 端需求已經 booking 到 2028 年，這也是原廠所告知的情況；至於 2029 年、2030 年，目前也已經開始洽談。

價格方面，曾珍表示，下半年原廠價格仍將繼續上漲，供貨也持續不足。若客戶詢問較大數量，實際能被滿足的供貨量可能只有約 30%，甚至不到 30%，部分產品甚至無法交貨，強調目前缺貨並非市場炒作，而是實際供給不足。

曾珍指出，Flash 在通路市場目前缺貨感受還沒有那麼明顯，但企業級高階應用非常缺貨，也處於排單狀態，預期明年缺貨情況可能進一步加劇，尤其隨著新科技與新技術發展，原本沒有那麼缺的產品也開始轉為吃緊，例如 Low Power 產品過去供應相對沒那麼緊，但現在也出現大缺，顯示產能排擠情況相當嚴重。

曾萬全表示，今年原廠供貨優先順序仍以 CSP 為主，接著才是研發、高階與其他應用需求。凌航並非直接供應 CSP 雲端客戶，而是服務高階與中高階應用，包括工控、伺服器、AI-NAS、工作站等需求。由於 CSP 大量鎖定產能，供應鏈中後段客戶取得穩定貨源的難度也同步提高。

不過，記憶體價格大漲也對終端需求造成壓力。曾珍表示，記憶體通膨已經明確發生，PC、筆電、手機與消費型客戶獲利將受到侵蝕，需求相對轉弱，反而是高規格的工控與伺服器應用，成為凌航後續營運支撐。

曾珍強調，凌航早在 2020 年即開始轉向工控市場，並積極布局工控、AI 邊緣、機器人、車載與醫療等高價值垂直應用。她表示，各家公司面對記憶體通膨的狀況不同，關鍵在於客戶布局方向；凌航下半年目標是維持與上半年一樣好的獲利表現，並持續協助合作夥伴取得穩定供應。