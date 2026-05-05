鉅亨網新聞中心 2026-05-05 10:59

在全球 AI 浪潮帶動下，三星電子與 SK 海力士同受惠於高階記憶體需求，推升韓國 KOSPI 指數創高。但兩者表現分歧，三星股價明顯落後。關鍵在於其內部勞資糾紛與罷工風險升溫，成為復甦最大不確定因素；相較之下，SK 海力士則持續受市場資金青睞，反映 AI 紅利下的競爭落差。

AI賺翻卻輸慘！三星罷工陰影罩頂 恐讓海力士坐穩記憶體股王。(圖:shutterstock)

三星電子股價今年迄今漲幅約為 94%，而 SK 海力士漲幅則高達 122%，雙方差距已拉開至 28 個百分點。

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這場股價的分化始於上個月，當時三星工會展開大規模集會，要求公司分享 AI 帶來的巨額獲利。隨著罷工威脅日益升溫，市場擔憂情緒正在蔓延，這不僅可能進一步擴大兩者之間的估值差距，更對三星在關鍵技術領域的追趕計畫構成了直接挑戰。

回顧三星電子第一季的財報表現，其業績其實堪稱輝煌。公司實現營收 133.9 兆韓元，營運利潤更是較去年同期激增 756% 至 57.2 兆韓元。其中，半導體事業部（DS）不僅營收首度佔集團總額一半以上，利潤更是貢獻核心。

然而，這份漂亮的成績單並未換來勞資雙方的和解。三星工會強烈要求發放佔年度經營利潤 15% 的獎金，並拒絕了管理層提出的 10% 獎金與 6.2% 加薪方案。

工會已揚言若訴求未獲回應，將於 5 月 21 日起發動長達 18 天的連鎖大罷工，這將是三星電子史上極為罕見且具威脅性的集體行動。

這場風暴發生的時機對三星而言極為不利。在利潤豐厚的高頻寬記憶體（HBM）市場中，三星本就已落後於率先達成技術突破的 SK 海力士，正處於努力追趕的關鍵期。

分析師指出，罷工對半導體產線的衝擊將是毀滅性的。儘管三星強調記憶體產線高度自動化，但 4 月份的小規模試探性罷工，已導致儲存晶圓產能下降 18.4%，代工產能更暴降近六成。

由於半導體設備的例行設定與維修具有高度連續性，若停工 18 天，後續恢復正常營運的時間往往需要 2 倍之久，這意味著三星可能需要長達 36 天，才能完全重啟動能，對全球供應鏈的衝擊不言而喻。

相較之下，競爭對手 SK 海力士在勞資關係處理上顯得更為老練且果斷。為了穩定軍心並專注於 AI 技術研發，SK 海力士早在去年便與工會達成共識，將年度經營利潤的 10% 分配給獎金池，成功規避了罷工風險。這種穩定的營運環境，使其第一季淨利遠超預期，也讓投資者更願意給予其高溢價。

美銀證券與花旗等國際機構紛紛調整觀點，他們認為三星電子因罷工預期而提列的獎金準備金將侵蝕獲利，而這場潛在的動盪反而可能為 SK 海力士創造更有利的晶片定價環境。

面對內部薪酬不平等的爭議與營運中斷的風險，三星高層甚至傳出正在評估分拆半導體事業部的可能性。儘管這能從結構上解決薪酬差異問題，但市場普遍認為，剝離最賺錢的業務將導致公司整體價值受損，並引發股東的強烈抵制。

目前，三星首席財務官 Park Sooncheol 雖表示將優先尋求友好解決方案，但在利潤分配的巨大分歧面前，對話成效仍充滿變數。