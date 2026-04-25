鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-25 18:35

美股在本周劃下完美句點，費城半導體指數 (SOX) 周五 (24 日) 再度收高，寫下史上最長的連續 18 個交易日上漲紀錄。然而部分市場觀察家認為，即使人工智慧 (AI) 的長期前景看好，近期晶片類股的漲幅似乎已進入過度擴張的危險區。

費半18連紅創史上最長紀錄！RSI與乖離率衝歷史極端 專家警告「拋物線」走勢恐劇烈回檔 (圖:Reuters/TPG)

BTIG 投資銀行技術分析主管 Jonathan Krinsky 坦言，費半指數的持續強勢讓人措手不及。他在本周的報告中說：「我們承認看錯了半導體。原以為領導地位已過度拉升且將趨於疲軟，沒想到漲勢反而加劇。」

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半導體類股這波漲勢確實驚人，截至周五收盤，費半指數已經連 18 日上漲，累計漲幅約 45%。根據 Krinsky 的觀察，這是該指數自 2002 年 10 月以來最大的 18 天變動率，「這是半導體指數史上，衝向新高過程中最強勁的一次移動。」

技術指標亮紅燈

這場驚人的漲勢，已導致多項技術指標發出警訊。Krinsky 指出，費半指數目前比 200 日移動平均線高逾 40%，是自 2000 年 6 月以來最大領先差距。他指出，雖然費半與 200 日線的乖離率曾在 2000 年 3 月超過 100%，「但那被視為現代史上最大的泡沫，除去那次特例，我們正處於極端且難以持續的領域。」

這波漲幅已將費半的 14 日相對強弱指標 (RSI) 推升至 82 以上，達到極高水位，該指數超過 70 通常就被視為超買。根據 FactSet 數據與 MarketWatch 計算，這是自 2017 年 11 月以來的最高 RSI 數值。

Krinsky 認為，費半強勁走勢是「動能交易」復甦的核心指標。高盛 High Beta Momentum Long 指數剛創下史上第二強的連漲紀錄，他分析：「這大部分要歸功於半導體，但也涵蓋了電子零組件、光學、資料中心與基礎設施。換句話說，這是一個非常廣泛的 AI 籃子。」

他認為無論投資人是否把這波漲勢視為泡沫，近期動能股的竄升是「教科書般的拋物線走勢」。

他以租車公司 Avis Budget(CAR-US) 先前暴漲後重摔為例，警告「拋物線只有一種結局：以對稱且相反的方式結束」。