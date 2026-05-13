鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-13 09:20

美國晶片股週二 (12 日) 遭遇劇烈反轉，費城半導體指數盤中一度重挫 6.8%，創逾一年最大盤中跌幅紀錄，即使尾盤收復部分失土，仍收跌 3%，並拖累大盤走勢。

‌



市場策略師指出，此次廣泛的回調主要歸因於風險管理與獲利了結。在經歷歷史性的反彈後，費半指數今年來累計上漲超過 60%，英特爾甚至飆升 227%，促使投資者積極削減風險部位以鎖定利潤。

同時，針對費半指數的看空押注激增，押注晶片股下跌的選擇權交易量在美東時間週二下午出現爆發式增長，追蹤指數三倍反向收益的 ETF(SOXS) 大漲 9.2%。

SLC Management 董事總經理 Dec Mullarkey 表示，如此廣泛的下行顯示投資人可能在本週重要事件前進行獲利了結。

BTIG 首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 則警告，過去幾週科技與半導體板塊的上漲呈拋物線狀，隨著動能過熱，指數可能面臨約 20% 的回調。

儘管賣壓沉重，華爾街多數分析師認為基本面依舊穩固。Susquehanna International Group 衍生品策略聯席主管 Chris Murphy 說：「歷史性上漲不可能永遠持續，這次拋售早該發生，但痛苦可能不會持續太久，因市場到處都瀰漫著 FOMO(錯失恐懼症) 情緒。」