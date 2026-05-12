鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-13 06:18

國際油價周二 (12 日) 連續第三個交易日上漲，美國與伊朗對結束戰爭的提案有巨大分歧，令市場擔憂擾亂全球石油市場的供給中斷情況將更持久。

布蘭特原油期貨收盤上漲 3.56 美元或 3.42%，收在每桶 107.77 美元。

美國西德州中級原油 (WTI) 期貨上漲 4.11 美分或 4.19%，收在每桶 102.18 美元。

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美國總統川普周一表示，與伊朗的停火「岌岌可危」，並指出雙方的多項分歧，包括全面停止敵對行動、解除美國海軍封鎖、恢復伊朗石油銷售以及賠償戰爭損失。伊朗則特別強調自己對荷姆茲海峽的主權。

StoneX 分析師 Alex Hodes 說：「市場對達成和平協議的前景感到懷疑。」

美國能源資訊署 (EIA) 周二表示，預測荷姆茲海峽將實際關閉至 5 月下旬，代表中東石油和天然氣供應的損失遠超過原先預測。該機構此前曾預料這個掌握全球五分之一石油運輸的重要水道，將關閉至 4 月下旬。

EIA 表示，即使荷姆茲海峽恢復通航，石油產量和貿易模式至少也要到 2026 年底或 2027 年初，才能恢復到衝突前的水平。

中東供應的長期中斷正迫使全球各國不斷消耗自己的石油和天然氣庫存。EIA 預測，今年全球石油庫存將減少約每日 260 萬桶，遠高於原先所估的每日減少 30 萬桶。

根據路透調查，美國原油庫存上周預料減少約 210 萬桶，不僅如此，美國的燃料庫存預料也將下滑。

華盛頓已對協助伊朗運輸石油到中國的三名個人、九家企業實施制裁，目前市場參與者正密切關注即將登場的「川習會」。