鉅亨網新聞中心 2026-05-12 16:00

分析稱，在現代工業史上，「莱特定律」（Wright"s Law）幾乎是顛撲不破的鐵律：每當一項工業品的累計產量翻倍，其成本就會同步下降。風電、太陽能、鋰電池，無不循此軌跡一路走低。

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然而，核電，卻是唯一的異類。

美國早期核電的淨建設成本僅約每瓦 1 至 2 美元，1980 年代暴漲至 4 至 10 美元，如今更突破 15 美元天際線。歷經十餘年嚴重延誤、甫告完工的喬治亞州 Vogtle 核電站，最終建造成本飆升至每瓦 15 美元。

法國、日本、加拿大，同樣難逃此劫。經濟學家們將這個現象稱為「核電的成本魔咒」。

分析指出，追根究柢，美國核電成本失控的根源有三：

電力業者各自為政、偏好定制設計，每座電廠幾乎都是「首位工程」，標準化無從談起；

三哩島與福島事故後，安全監管層層加碼，朝令夕改的標準迫使施工方不斷推翻重來；

現場管理極度混亂，據研究指出，部分工地的工人竟有高達 75% 的排班時間處於閒置等待狀態，工期動輒拖延十年，複利效應將財務成本徹底引爆。

中國秘密：不是工資低，是工業化組織力

反觀中國，核電卻非常便宜。頂尖學術期刊《自然》（Nature）最新發表的一項實證研究揭示：中國核電建造成本被壓制在每瓦不到 3 美元，建設週期精準控制在五至六年。

面對這道懸殊的數字鴻溝，部分西方分析師將其歸因於中國低廉的勞動力與政府補貼。但《自然》研究的作者以詳實數據予以反駁，指出中國核電成本在 2000 年代腰斬並企穩的核心密碼，就是「深度本土化」。

研究發現，當一座核電機組的國產化率跨越 75% 的門檻，建造成本便會瞬間企穩並釘在低位。

中國用二十年時間，從法國引進的 M310 機型出發，一路打造出「華龍一號」、「國和一號」，同時硬生生建立起涵蓋核級重型鍛件、數位控制系統到百萬級特種泵閥的完整本土供應鏈，昂貴的進口部件逐一被中國製造取代，硬體成本大幅壓縮。

此外，中國多年來保持每年批復、開建多台機組的節奏，形成全球絕無僅有的「常備軍」：設計院圖紙不需塵封，設備廠模具不會生鏽，數十萬熟練產業工人在各地工地之間無縫輪轉。

高度標準化的審批路線，更讓「華龍一號」得以像汽車生產線般批量複製，工期嚴格壓縮在 60 個月以內。

降本並非無限：核電的物理天花板

不過，《自然》研究也提出了警示。

核電的降本學習效應存在剛性的「物理上限」，遠無法像太陽能或半導體那般持續向下突破。

一旦前幾個機組跑通了供應鏈、理順了管理流程，成本便觸底企穩，之後再建第一百座同型反應堆，也難以顯著更便宜。

更弔詭的是，追求更高安全性所帶來的技術更新，反而會推高成本。例如，中國近年引入非能動安全系統的第三代及三代加技術，建造成本也隨之出現反彈。

這揭示了核能產業永遠難以擺脫的兩難困境：安全性每提升一分，規模化所累積的成本紅利便被侵蝕一分。

美國的破局之路：抄作業，還是押注 SMR？

面對核電「建不起」的困局，美國政商兩界目前分歧為兩條路線。

第一條路是務實派主張的「笨功夫」：承認錯誤，放棄定制化，以國家訂單為後盾，將剛完工的 Vogtle AP1000 機型原封不動地批量複製，強行重建本土核級供應鏈。

不過，難題在於，華爾街資本向來嗜血短視，沒有私人投資者願為回本週期長達二三十年的巨型基建買單。

第二條路則是矽谷熱捧的小型模塊化反應堆（SMR）：以「造 iPhone 的模式造核電站」，在工廠流水線上組裝小型反應堆，再以卡車運抵現場插電並網。

然而物理定律殘酷地指出，反應堆體積越小，單位功率分攤的安全殼與控制系統成本反而越高。

分析指出，SMR 若要實現規模經濟，前提是取得數以百計的龐大初始訂單，但在商業可行性尚未獲證之前，這幾乎是一個先有雞還是先有蛋的死結。