鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-11 16:50

外媒最新報導指出，南韓記憶體大廠 SK 海力士正與英特爾攜手合作，共同研發 2.5D 先進封裝技術，並評估引入英特爾開發的「嵌入式多晶片互連橋 (EMIB)」技術。

根據《ZDNet》報導，目前 SK 海力士已著手測試，嘗試將 HBM 與系統半導體，整合至英特爾提供的 EMIB 嵌入式基板上，同時積極尋找適合量產的材料與零件，此舉意在應對當前 AI 產業爆發下先進封裝產能緊缺的挑戰。

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長期以來，台積電的 CoWoS 封裝技術在主導市場，SK 海力士也與台積電保持緊密合作，但受限於 AI 算力需求激增，CoWoS 正面臨嚴峻的供應短缺問題。

相較之下，英特爾的 EMIB 技術因捨棄大面積矽中介層，改採嵌入式矽橋實現高頻寬、低成本的 Chiplet 互連，具備更低功耗、更低封裝成本以及對大型混合節點系統更優的可擴展性。

中國國金證券將 EMIB 技術譽為「AI 大算力時代的橫向高速公路」，知名分析師郭明錤也透露，EMIB 先進封裝後段良率已提升至 90% 以上，雖仍以業界 FCBGA 普遍 98% 以上的標準為目標，但已展現成熟潛力。

目前，包含谷歌、Meta 在內多家科技巨頭已將 EMIB 視為 CoWoS 極具前景的替代方案，英特爾也正跟至少兩家大型客戶持續磋商先進封裝服務，財務長 David Zinsner 表示，英特爾晶圓代工業務即將完成多項先進封裝交易，單項年營收潛力高達數十億美元。此外，整合矽通孔 (TSV) 的 EMIB-T 預計今年開始量產。