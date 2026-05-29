〈聯發科展望〉陳冠州：與輝達緊密合作 在車用SoC領域沒有對手

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-29 18:28

聯發科 (2454-TW) 今 (29) 日在 COMPUTEX 開幕前搶先舉辦交流會，總經理暨營運長陳冠州、財務長暨共同營運長顧大為會後受訪表示，與輝達在多個面向進行合作，尤其在車用領域，聯發科提供高算力且支援 CUDA 生態系的平台產品，以目前汽車 SoC 市場來看，幾乎沒有其他競爭者，凸顯對雙方合作的信心。

左至右為聯發科財務長暨共同營運長顧大為、總經理暨營運長陳冠州。(鉅亨網記者魏志豪攝)

針對外界關注雙方是否可能進一步發展股權合作，顧大為指出，目前沒有相關討論。現階段最重要的是把已展開的合作真正做出成果，並與合作夥伴推出更多成功產品。

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針對聯發科與輝達合作，陳冠州表示，目前雙方合作已涵蓋多個面向，其中，以先前發表的 GB10，就是新型運算裝置的一環。未來市場將出現不同價位帶、不同用途的運算設備，PC 是其中一個層級，更高階運算設備與家庭伺服器則可能形成新的產品型態。

陳冠州認為，輝達具備強大的 GPU 技術，聯發科則在 CPU 與 SoC 技術具優勢，雙方合作具高度互補性，未來可望推出更多具競爭力的新產品。

尤其在車用領域，聯發科提供高算力且支援 CUDA 生態系的平台產品，以目前汽車 SoC 市場來看，幾乎沒有其他競爭者能提供相同等級產品，因此公司對該產品寄予厚望。

針對全球先進製程與先進封裝產能供不應求牽動未來公司成長動能，顧大為說，聯發科身為台灣公司，受惠台灣完整半導體供應鏈，加上與台積電長期合作，在產能安排上具備一定優勢。

顧大為指出，目前全世界都在缺產能，尤其先進製程與先進封裝更是各家領先大廠爭取的關鍵資源。晶圓代工廠在配置產能時，也會評估終端客戶需求的確定性。以聯發科來說，許多客戶開發客製化晶片，是為自身產品使用，因此需求相對明確，這也有助於產能規劃與爭取。

針對台積電亞利桑那廠 4 奈米、3 奈米投片時程，顧大為表示，聯發科在亞利桑那廠的投片安排，主要仍取決於客戶需求。不同廠區成本結構不同，若客戶有相關需求，聯發科就會協助預留相對應產能，本質上仍是由客戶需求驅動。

針對與英特爾 (INTC-US) 的合作，聯發科表示，英特爾 EMIB 先進封裝技術其實已發展多年，並非全新技術，且英特爾自家產品已大量採用。不過，因涉及客戶資訊，現階段不便進一步說明細節。至於是否包含先進封裝投片規劃，公司同樣未透露具體內容。

在運算業務方面，聯發科指出，目前相關營收約 10 億美元，除 Chromebook 等既有產品外，AI 發展將帶動更多新型態運算裝置出現。陳冠州表示，AI 時代的運算需求主要來自 Agent 運算能力與推論能力，未來不會只有傳統 PC，還可能出現不同價位帶與不同用途的運算設備，甚至家庭也可能配置小型伺服器，因為並非所有運算都適合放在雲端。

在智慧眼鏡布局方面，聯發科指出，市場上主要可分為 AR 眼鏡與 AI 眼鏡兩種類型。AR 眼鏡本身具備擴增實境與顯示功能；AI 眼鏡則相對簡單，通常需要與手機互動，因為本身運算能力較有限。聯發科在兩個領域都有布局，其中 AI 眼鏡有機會在明年底前看到產品推出；AR 眼鏡則正與特定客戶合作，但量產時程因涉及客戶資訊，不便對外說明。

對於市場傳出部分 AI 模型公司可能開發自有手機，聯發科表示，不評論特定客戶或公司動向，但從產業角度來看，Agent 時代確實將催生許多新的生態系，並帶來全新的使用者體驗。未來不僅可能出現新生態系，既有生態系也會逐步轉向 Agent 化，進而帶動更多新型裝置出現。

至於投資人關心聯發科股價是否太貴、太便宜或太熱，顧大為表示，公司一般不評論股價。不過，若從中長期投資角度來看，應關注公司穩定現金流、現金股利，以及能否持續掌握新成長機會。他指出，聯發科營收規模已從早期約 3、40 億美元，逐步成長至 100 億美元、200 億美元，且全球半導體市場也從過去約 6,000 億美元，成長至如今超過 1 兆美元規模。