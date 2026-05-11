鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-11 14:10

「光纖替代銅纜」的全球產業革命趨勢，已由輝達執行長黃仁勳正式認證，並伴隨著巨額資金投入與產能鎖定。

上周四 (7 日)，黃仁勳在接受媒體採訪時大膽預判，人類正經歷史上最大規模的基礎設施建設，AI 將成為全球各地的基礎設施。

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他特別指出，下一代 AI 基礎設施將需要大量的「光學連接」，因計算需求迅速增長，傳統銅纜已無法滿足需求，並強調將以前所未有的規模擴大光學技術應用，這個規模是任何光學公司都未曾實現的。

黃仁勳進一步透露，除已披露的股權投資外，輝達已向全球光纖巨頭康寧支付「數十億美元」的預付款，以支持其新建工廠，確保供應鏈無虞。

此前，輝達與康寧宣布達成多年期商業與技術合作夥伴關係，前者將通過認股權證方式對康寧進行最高 32 億美元的投資，首期為 5 億美元。

為滿足海量需求，康寧已籌備在美國北卡羅來納州和德州新建三座先進製造工廠，專為輝達等企業的 AI 集群生產高性能光纖、連接器及光子組件，這將使康寧在美國的光學製造產能提升 10 倍、光纖產量提升 50% 以上。

事實上，康寧也頻繁與其他矽谷巨頭鎖定產能，如 Meta 今年 1 月跟康寧簽署高達 60 億美元的多年供應協議，加速其在美的資料中心布局。

此外，輝達也與 Coherent、Lumentum 等光學元件公司簽署類似的大規模採購協議，顯示「光投資」已從光模塊延伸至光纖等後端傳輸設備。

從技術原理來看，銅纜在高頻信號傳輸中存在顯著的「趨膚效應」，電子擠壓在表面流動導致電阻急劇升高、信號衰減嚴重且有巨大電磁串擾，加上功耗高、傳輸距離短，難以適配超大規模 AI 集群的高速互聯。

雖然銅在短距離與散熱銅管上仍不可替代，且 AI 基建的銅需求增量驚人，但黃仁勳顯然不希望過高的用銅規模帶來額外成本，堅定推動光纖替代。

根據摩根士丹利預測，2028 年全球資料中心的銅消費量將達 130 萬噸。

隨著 AI 巨頭提前鎖定產能，光纖價格水漲船高。目前，主流 G.652D 普通單模光纖從低點約人民幣 20 元 / 芯公里飆漲至 80-105 元 / 芯公里，漲幅超 400%，特種光纖 G.657.A2 更漲至 240-260 元，漲幅超 600%。

摩根士丹利指出，多家光通訊企業年度產能已基本售罄，全球今年光纖需求預計達 8 億芯公里，供給僅 7 億芯公里。此外，低空經濟 (如無人機) 與 AI 在特種光纖需求上重疊，地緣衝突也帶動軍事準備需求。由於最上游光纖預製棒涉及高危化學與高難度工藝，良率爬坡慢，擴產困難，產業週期陡峭。

在極端景氣下，資本市場反應熱烈。自 2024 年以來，康寧股價漲幅超五倍，本益比破百，A 股龍頭如中天科技、長飛光纖近半年漲幅分別達 146% 和 391%，上周五 (8 日) 為止市值達 3289 億元。