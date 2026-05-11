鉅亨網新聞中心 2026-05-11 16:20

OpenAI 傳出大規模員工套現消息，總金額高達 66 億美元，預示著 AI 領域首批「財富受益群體」正式誕生。與此同時，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在卡內基美隆大學的畢業演講中也強調，AI 絕非失業推手，而是「財富倍增器」，鼓勵年輕一代果斷入局。

AI正在批量造富！OpenAI員工瘋狂套現66億美元、黃仁勳揭下一波紅利。(圖:shutterstock)

綜合外電報導，OpenAI 近期有超過 600 名在職及離職員工集中清售持股，合計獲利達 66 億美元。這場規模驚人的股權變現，讓矽谷再次見證了「技術造富」的神話。

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消息人士透露，此次套現中約有 75 名核心員工拿到了人均 3,000 萬美元的滿額收益。對於許多在 ChatGPT 上線後才入職的員工而言，這不僅是他們滿兩年後的首次套現機會，更是人生財富階層的躍遷。

數據顯示，早在 7 年前便加入 OpenAI 的老員工，其持股價值已暴漲超過百倍，遠遠拋離同期納斯達克綜合指數近 3 倍的漲幅。這種財富增值能力，展現了 AI 核心技術崗位在資本市場中的恐怖溢價。

此外，OpenAI 正與 Anthropic 等同行籌備史上規模最大的 IPO 上市案，一旦完成掛牌，數千名普通員工將迎來更大的拋售窗口，大批從業人員有望晉升億萬富翁行列。

縱觀科技發展史，從未有一輪熱潮能像 AI 產業這般，讓普通員工在企業上市前就收獲如此巨富。網路泡沫時代的員工多需等待 IPO 落地後長期禁售才能變現，而當下的 AI 人才薪資水平已創下科技史新高。

Meta 為核心 AI 研究員開出高達 3 億美元的薪酬包，OpenAI 旗下部分技術崗位年薪則輕鬆突破 50 萬美元，這還不包括數百萬美元的一次性獎金與股權激勵。

這種「批量造富」效應已顯著改變了舊金山等地的經濟生態，推高了當地租金，也加劇了城市階層分化的問題。

然而，許多因 AI 獲利的受益者選擇將財富回饋社會，不少員工將套現股份轉入捐贈者建議基金（DAF）等慈善帳戶，既能享有稅收減免，也用於定向公益事業。

OpenAI 執行長奧特曼更因公司非營利屬性宣稱未持有股份，展現出不同於傳統矽谷巨頭的格局。

黃仁勳：AI 縮小技術鴻溝 每個人都是開發者

面對 AI 帶來的巨富誘惑與對職業取代的焦慮，輝達執行長黃仁勳在卡內基美隆大學 2026 年畢業典禮上發表了鼓舞人心的演講。他明確表示，現在是實現夢想、開啟職業生涯的最佳時代。

黃仁勳指出，AI 正在縮小技術鴻溝，讓任何人都能打造有價值的產品。在 AI 的輔助下，程式碼編寫將不再是少數人的專權，「人人皆是開發者」的願景正在實現，這將為全球年輕人創造前所未有的機會。

黃仁勳以自身經歷為例，從餐廳洗碗工到掌管身價近 1,860 億美元的輝達帝國，他強調失敗並非成功的對立面，而是淬鍊韌性的契機。

他認為，AI 革命的規模遠超以往的大型主機或網際網路浪潮，因為它徹底顛覆了「人類編碼、電腦執行」的傳統範式，跨越到「機器學習、自主推理」的新紀元。這是一場大規模智慧生產的崛起，也是一代人一遇的機會。

AI 不會取代人的價值 而會會放大人的能力

對於大眾對 AI 取代人類工作的擔憂，黃仁勳持極度樂觀的態度。他認為，工作任務被自動化與工作價值的消失是兩回事。雖然部分重複性任務會被取代，但全新的職業與產業也會隨之誕生。

例如，軟體工程師能透過 AI 挑戰更宏大的技術難題，放射科醫師則能依託 AI 進行更精準的診斷。他強調，AI 不會取代人的價值，而是會放大人的能力。

「淘汰你的未必是 AI，而是比你更會用 AI 的同儕。」黃仁勳在演講末尾語重心長地提醒畢業生，逃避技術進步無法阻擋時代前行，只會拱手讓出紅利的主動權。