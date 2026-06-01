鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-01 13:08

6 月 1 日上午，「NVIDIA GTC Taipei 2026」正式登場，執行長黃仁勳在演講中，不只回應業界對「PC 新時代」的期待，更直接跨足資料中心與個人運算雙戰場。

劍指AI PC霸主地位！黃仁勳發表Vera CPU SpaceX、Anthropic、OpenAI為首批重量級用戶(圖:shutterstock)

他首度公開專為代理式人工智慧 (Agentic AI) 打造的 CPU「Vera」，展現輝達全面進軍高效能運算的野心。黃仁勳也說，下一代 Vera Rubin AI 處理器已全面投入生產，該晶片能使代理任務完成速度提高 80%，生產發貨將於秋季開始。

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黃仁勳視 Agentic AI 為行業未來，Vera 旨在推動更多自主代理流程實現。此外，輝達還為企業、資料中心和物理 AI 應用推出一系列 AI 產品。

根據現場介紹，Vera 採用 88 核心、176 執行緒設計，功耗 450W，在綜合效能評比中較前代 Arm 架構 Grace CPU 提升約 1.6 倍。以 Linux 核心編譯為例，單路 Vera 僅需 20 秒完成，每核效率約為 128 核 x86 晶片的兩倍；在 7-Zip 壓縮測試中，單核能效亦優於對照組 x86 處理器約 20%。

除資料中心新品外，黃仁勳同時宣告輝達正式進軍 PC CPU 市場，推出整合 CPU 與 GPU 的 RTX Spark 超級晶片，打破英特爾長期壟斷。該晶片由輝達與聯發科合作開發，可執行微軟 Arm 架構 Windows 系統，預計今年秋天起，戴爾、聯想等主流品牌將陸續推出搭載此晶片的筆電與桌機，鎖定 AI 時代運算需求。

黃仁勳也透露，Anthropic、OpenAI 與 SpaceX 已成為 Vera 的首批重量級用戶，為英偉達在 AI 資料中心的版圖再添關鍵籌碼。

他還表示，未來將為每一款 AI 處理器搭配新一代 PC 晶片，實現雲端到端側的全棧布局。