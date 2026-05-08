鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-09 07:44

歐洲主要指數週五 (8 日) 盡墨，美國總統川普再度對歐盟施壓，要求歐盟必須在 7 月 4 日前完成與美國的貿易協議批准程序，否則將面臨「大幅提高」的關稅措施，讓美歐貿易緊張情勢再度升溫。

歐股收黑 川普再次警告將對歐盟祭出「更高關稅」(圖：shutterstock)

歐洲主要指數週五 (8 日) 表現如下：

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歐洲 Stoxx 600 指數下跌近 0.7%，報 612.14 點；

富時 100 指數收低 0.43%，報 10,233.07 點；

法國 CAC 40 指數下滑 1.09%，報 8,112.57 點；

德國 DAX 指數跌幅超 1%，報 24,338.63 點；

義大利富時 MIB 指數近乎持平，報 49,289.54 點。

英債殖利率週五下滑，其中 10 年期英國公債殖利率持平於 4.917% 左右。英鎊兌美元則上漲約 0.5%，報 1 英鎊兌 1.36 美元。

川普週四 (7 日) 晚間在 Truth Social 發文表示，他已與歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 進行通話，雙方除了討論貿易問題，也一致認為伊朗不能擁有核武。

川普指出，去年 7 月雙方在蘇格蘭坦伯利 (Turnberry) 達成歷史性貿易協議後，他一直等待歐盟履行承諾，包括將對美國商品關稅降至零。

他表示：「我一直耐心等待歐盟履行協議內容。這是史上最大規模的貿易協議之一，歐盟當時承諾會把關稅降到零。」

川普警告，若歐盟未能在美國 250 週年國慶日，也就是 7 月 4 日前完成批准程序，「關稅將立即提高到更高水準」。

這番言論也顯示，川普政府對歐盟貿易政策態度持續強硬。

就在不久前，川普才剛威脅將歐盟進口汽車與卡車關稅提高至 25%，理由是歐盟未遵守協議內容。

目前尚不清楚川普所稱的新關稅措施，究竟只針對汽車產品，還是擴及所有歐盟商品。不過市場解讀，川普近期態度似乎較上週稍微緩和，未直接宣布立即實施新關稅。

范德賴恩則透過 X 平台回應表示，歐盟仍「完全致力於」推動協議落實，並透露雙方在降低關稅方面「已取得良好進展」。

不過，川普貿易政策近期也接連遭遇法律挑戰。

就在川普對歐盟發出最新關稅威脅數小時後，美國貿易法院裁定，川普政府最新推出的 10% 全球性關稅違法。

此外，美國最高法院今年稍早也曾裁定，總統無權單方面推動更大規模的全面性關稅措施。

歐洲議會首席貿易談判代表朗格 (Bernd Lange) 表示，目前歐盟與美方在取消彼此關稅方面「已有不錯進展」，但坦言「距離最終協議仍有一段路要走」。