鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-09 04:42

美國國防部週五 (8 日) 公開「首批」過去列為機密的不明飛行物 (UFO) 檔案，此舉是依據總統川普今年 2 月發布的行政命令執行。川普兌現承諾，並寫道：「大家盡情看吧！」

這次公開的資料共包含 162 份文件，橫跨數十年，內容涵蓋聯邦調查局 (FBI) 、國務院以及美國太空總署 (NASA) 等機構文件。同時，五角大廈也上線全新網站，專門存放相關檔案，網站採用黑底搭配白色打字機風格字體設計。

‌



五角大廈聲明表示，這批公開的照片與文件尚未完成異常現象分析，多數僅經過國安審查，官方目前並未對內容作出任何結論。

聲明指出：「過去政府試圖淡化或阻止美國人民接觸相關資訊，但川普總統致力於提供最大程度透明化，讓大眾自行判斷這些檔案中的資訊。」

此次解密涉及多個政府機構，包括能源部、NASA、FBI，以及國家情報總監辦公室。

川普週五 (8 日) 在 Truth Social 發文表示：「為了完全且最大程度的透明，我很榮幸指示政府公開與外星生命、不明空中現象 (UAP) 以及 UFO 有關的政府檔案。」

他還幽默寫道：「大家盡情看吧！」

釋出的首批內容中，一份 FBI 文件記錄，一名無人機飛行員在 2023 年 9 月受訪時表示，他曾看到一個「線狀物體」，光芒亮到「甚至能看見光帶紋路」。

這場極具衝擊力的視覺體驗僅持續了約 5 到 10 秒，隨後物體如同切斷電源般光芒熄滅，在視野中徹底消失。

阿波羅 17 號登月照片 (圖片：戰爭部)

另一份資料則是 NASA 阿波羅 17 號任務於 1972 年拍攝的照片，畫面中出現三個呈三角排列的光點。

五角大廈在照片說明中表示，目前「對異常現象本質尚無共識」，但初步分析顯示，這些光點可能是一個具備物理結構的「實體物體」。

同時披露的，還有阿波羅 17 號任務期間，一段宇航員與地面指揮中心的通訊紀錄。

當時，一名宇航員向地面回報：「我們現在看到一些非常明亮的粒子、碎片，或某種不明物體，在太空船進行機動飛行時從旁飄過。」

地面指揮中心冷靜回覆：「收到，明白。」

(圖：戰爭部)

川普先前也曾下令公開與前總統甘迺迪 (John F. Kennedy) 、參議員勞勃甘迺迪 (Robert F. Kennedy) 以及民權領袖馬丁路德金恩 (Martin Luther King Jr.) 遇刺案相關檔案。不過，當時公開資料並未帶來太多超出既有認知的新內容。

今年 2 月川普下令解密 UFO 與 UAP 檔案之前，外界對此議題關注再度升溫，其中一項原因是前總統歐巴馬接受 Podcast 訪問時曾表示「外星人是真實存在的」，但他也補充，自己並未親眼見過外星人，也沒有任何政府設施藏有外星生命。

歐巴馬之後進一步澄清，他在任內「沒有看到任何外星文明曾與地球接觸的證據」。

不過，批評者認為，川普持續公開高度吸睛的機密檔案，可能是為了轉移外界對其政治爭議的注意力，尤其是司法部處理已故富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein) 相關調查文件的爭議。

共和黨籍聯邦眾議員 Thomas Massie 今年 2 月便批評，UFO 檔案公開根本是「終極大規模轉移注意力武器」。

至於這批最新文件究竟是否具有重大突破，目前仍有待觀察，因為內容並未出現明確震撼性發現。

隨後，另一名宇航員補充描述：「我的窗外出現大量巨大光點，亮得驚人，看起來就像 Ron Evans 曾看到的七月四日煙火一樣。」

第一位宇航員接著表示：「現在甚至能看清它們的形狀了。那些東西呈現鋸齒狀、邊角分明，而且正在不停翻滾。」

美國社會對 UFO 與 UAP 的興趣已持續數十年，歷經多任總統政府。美國國會於 2022 年成立五角大廈專責辦公室，負責調查並解密相關資料，該辦公室於 2024 年發布首份報告，揭露數百起新的 UAP 事件。(2022 年，眾議院也舉行超過 50 年來首次 UFO 公開聽證會。)