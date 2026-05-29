鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-29 08:54

美國財政部長貝森特 28 日（周四）表示，就發行印有總統川普肖像、面值 250 美元的紀念鈔已做好準備，包括完成了紙幣設計工作，但紀念鈔最終能否發行，取決於國會授權。

貝森特在白宮回答記者提問時說，美國現行法律禁止貨幣上印製在世人士頭像，因此需國會眾議院通過法案修改規定，「讓在世人士，比如川普，能夠出現在 250 美元的鈔票上」。

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貝森特說，「這一切取決於國會」，但財政部必須預先做好準備，「我們已經設計出這款紙幣」。

當天早些時候，《華盛頓郵報》稱，財政部司庫布蘭登 · 比奇敦促隸屬該部「印鈔廠」美國印刷局加快印製一款有川普肖像、面值 250 美元的紙幣。印刷局前局長帕特里夏 · 索利梅內因拒絕加快新鈔發行進程而被調離崗位。

2025 年 2 月，南卡羅來納州共和黨國會眾議員喬 · 威爾遜提出一項法案，要求印製一款印有川普肖像的、面值 250 美元的紙幣。該法案還要求對美國禁止貨幣印製在世人物肖像的法律設立「豁免條款」。

威爾遜稱，該法案可「在美國建國 250 周年之際，以象徵性方式表彰美國總統」。目前該法案在國會一直被擱置。