〈航運指數〉SCFI連2升市況穩定 萬海：運價將維持強勁
鉅亨網記者王莞甯 台北
上海航交所今 (8) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，連 2 周反彈，本周小彈 42.81 點至 1954.21 點，漲幅 2.24%，四大航線全面有撐，貨櫃業者指出，整體市場供需仍維持穩定，萬海 (2615-TW) 則表態，預期運價將維持強勁態勢。
貨攬業者表示，5 月上半月美西運價約落在每 40 呎櫃 2600-2800 美元，美東則為 3600-3800 美元，市況穩定。
萬海也指出，海運市場運價仍持續站穩高檔，展望後市，隨中國五一假期後復工補貨動能和地緣政治因素支撐，預期運價將維持強勁態勢。
本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 反彈 75 美元至 1596 美元，漲幅 4.93%；遠東到地中海每 TEU 反彈 33 美元至 2463 美元，彈幅 1.36%。
而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價彈升 104 美元至 2826 美元，漲幅 3.82%，遠東到美東每 FEU 彈升 121 美元，來到 3812 美元，漲幅 3.28%。
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