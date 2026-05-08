〈航運指數〉SCFI連2升市況穩定 萬海：運價將維持強勁

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-08 17:52

上海航交所今 (8) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，連 2 周反彈，本周小彈 42.81 點至 1954.21 點，漲幅 2.24%，四大航線全面有撐，貨櫃業者指出，整體市場供需仍維持穩定，萬海 (2615-TW) 則表態，預期運價將維持強勁態勢。

本周SCFI連2彈，市況穩定。(圖：陽明提供)

貨攬業者表示，5 月上半月美西運價約落在每 40 呎櫃 2600-2800 美元，美東則為 3600-3800 美元，市況穩定。

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萬海也指出，海運市場運價仍持續站穩高檔，展望後市，隨中國五一假期後復工補貨動能和地緣政治因素支撐，預期運價將維持強勁態勢。

本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 反彈 75 美元至 1596 美元，漲幅 4.93%；遠東到地中海每 TEU 反彈 33 美元至 2463 美元，彈幅 1.36%。