〈華新法說〉Q1獲利36億元年增逾4倍 不銹鋼、線纜事業Q2優於Q1

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-08 20:00

華新 (1605-TW) 今 (8) 日召開法說會，受惠電線電纜事業穩健成長，加上認列電子業轉投資，包括權益法認定的獲利及處分利益，帶動第一季稅後純益達 36 億元，年增逾 4 倍。展望第二季，華新預期，不銹鋼與電線電纜事業表現將優於第一季。

華新Q1獲利36億元年增逾4倍，不銹鋼、線纜事業Q2優於Q1。(鉅亨網資料照)

華新第一季營收 411 億元，季減 2%，年減 8%；毛利率 7.8%，季增 2.9 個百分點，年減 0.4 個百分點；營益率 1.3%，較去年第四季轉正，年減 0.8 個百分點；稅後純益 36 億元，季增 2.54 倍，年增 4.28 倍，每股純益 0.81 元。

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回顧第一季各事業表現，華新表示，不銹鋼價量皆較去年第四季提升，帶動第一季營收佔比回到 5 成以上，不過去年第一季尚未受到關稅影響，市場銷量較高，因此不銹鋼事業營收年對年仍衰退。

電線電纜事業方面，第一季受春節影響，營收季對季下滑，年對年微幅成長；至於資源事業，營收季對季、年對年雖然皆下滑，但由於鎳生鐵價格逐步反映，加上鎳礦成本上漲，推升資源事業毛利率大幅成長。

展望第二季，華新指出，不銹鋼事業第二季將優於第一季。台灣市場上，受惠金屬原料價格上揚，以及中國鋼鐵實施出口管制政策，產品價格走高，客戶產生預期心理，進一步推升需求；中國市場則因反內卷政策限制供給，且原料價格回補庫存，第二季產品價量齊揚；歐洲市場方面，因碳邊境調整機制 (CBAM) 影響，產品價格自 3 月起上漲，且第二季為傳統旺季，預期第二季將優於第一季。

電線電纜事業部分，華新表示，第二季表現也將優於第一季，主要是第二季無春節因素影響，加上電網建設與建廠需求持續。