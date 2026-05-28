鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-28 17:55

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (28) 日召開股東會，紀念品為精品級雙人牌刨刀，湧入大批股民領取，排隊的人龍從 B1 排到 1F，不少股民在現場直呼誠意爆棚，有小股民表示，長榮贈品真的很用心，每年都不同，不但有品牌也很實用，今天真是名副其實的「大排長榮」。

對於未來展望，長榮說明，據 Alphaliner 5 月報告預測 2026 年市場運力增長 3.9%，貨量增長 2.5%，是近幾年來供需差距最小的一年，供需結構持續轉健康，加上中東戰爭、塞港等因素，市場有效運力實質減少。

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整體而言，長榮對第二季和第三季市場維持審慎樂觀看法，第三季為歐美市場傳統旺季，短期紅海航線仍難恢復正常，使供需結構預期仍可維持相對平衡，但仍需觀察今年旺季是否出現提前啟動、提前結束的情況。

另一方面，長榮提到，東西兩大航線新年度長約價格與去年差異不大，目前多數中大型客戶完成簽約，並導入燃油調整機制可反映成本變化。