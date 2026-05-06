捷迅曝大型AI機櫃也改走空運 市況「淡季不淡、旺季提前旺」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-06 18:27

貨攬業者捷迅 (2643-TW) 總經理孫鋼銀今 (6) 日指出，在 AI 快速發展的帶動下，空運市況熱絡，就連大型機櫃也改走空運，「以前是每季調整一次價格，現在是每二周調一次」，今年可樂觀看待，呈現「淡季不淡、旺季提前旺」。

捷迅樂觀看今年空運市況「淡季不淡、旺季提前旺」。(鉅亨網資料照)

孫鋼銀表示，觀察到許多 AI 相關物料、產品，從過往的海運轉走空運，即便是大型機櫃也是急著走空運，反而是消費性電子產品有成本壓力想辦法改用海運。

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孫鋼銀更直指，過往空運價格每季調整一次，現在是熱到每二周要調一次，處在淡季不淡的市況，而下半年旺季有望還會更好。

孫鋼銀進一步提到，台灣受惠於 AI 相關產品出口暢旺，發往東南亞、美國航線的空運運價相對高，比起中國、香港等地的運價高出約 20%。

捷迅今年目標首重優化獲利結構，發展重心將由衝刺營收調整為高附加價值服務項目，因此，第一季淘汰因國際競爭情勢下獲利偏低的部分客戶群，改為加大滿足 AI 相關周邊電子產品的客戶，並與海空運的上游供應商擴充在相關航線上的供給艙位合約簽署。