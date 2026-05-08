鉅亨網記者張欽發 台北
百容 (2483-TW) 在半導體客戶端拉貨趨積極之下，推進今年首季營收以 4.8 1 億元改寫 7 季以來單季新高，年增 14.15%，半導體業務營收已過半，百容今 (8) 日公布最新財報獲利資訊，2026 年第一季稅後純益 1604 萬元，較上一季及去年同期都由虧轉盈，每股純益 0.15 元。
同時，且百容在半導體客戶新訂單、新模具需求加速延續，4 月營收達 1.87 億元，改寫 33 個月新高。百容將在 12 日召開法人說明會。
百容 2026 年第一季財報營收 4.81 億元，毛利率 13.23%，季增 4.33 個百分點，年增 4.84 個百分點，2026 年第一季稅後純益 1604 萬元，較上一季及去年同期都由虧轉盈，每股純益 0.15 元。
百容 2026 年 4 月營收爲 1.87 億元，月增 6.75%，年增 13.22%，2026 年 1-4 月營收 6.67 億元，年增 13.89%。同時，在加上第二季工作天數的較第一季增加，有利於百容在 2026 年第二季營收的持續向上攀高。同時，百容目前的生產基地已簡化爲台中工業區及滁兩地，明顯有助於管理績效的明顯提升。
百容在 2026 年第一季營收 4.8 1 億元中創 7 季營收新高中，半導體應用的出貨占比已達 50%，占比改寫近歷年單季新高，而在這類產品客戶端需求急切之下，半導體應用的出貨占比仍居高不下。4 月半導體應用業務營收維持 50% 之上。
百容在 2026 年第一季營收的各類客戶應用占比爲半導體 50%，電子零組件 32%、步進馬達占比 18%；同時，在第一季的匯率有利及營業規模擴大之下，挹注百容 2026 年第一季將較上一季及去年同期轉虧爲盈。
百容 2025 年全年營收 17.62 億元，統計顯示，2025 年百容半導體業務營收占比已衝高到 48.91%，而百容 2026 年首季營收中，半導體業務占比已超越 50%，跨越 2025 年出貨占比的平均值，同時，百容在半導體應用業務也獲突破，已接獲油電混合汽車應用新訂單入袋並開始出貨。同時，電子零組件銷售回穩且供應 MFP 使用的步進馬達也看成長的契機。
同時，百容繼電器產品雖然面對市場激烈競爭，但百容本身的繼電器自動化生產程度加深，且市場價格不再一路殺伐競爭，也有助於進一步穩住獲利。
百容在半導體應用油電混合汽車應用的開始出貨，也等於公司在油電混合汽車用發電機元件導線架及純電車的高功率電池高壓元件需求攀升中，對本身業務領域譜出一新突破點。
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