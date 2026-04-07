中菲行：空運運價上行有撐 部分貨量可能「空轉海」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-07 10:43

中菲行看空運價格上行有撐。(鉅亨網資料照)

中菲行全球業務與行銷副總裁 Kathy Liu 表示，中東戰爭衝擊下，因航空公司持續調整燃油附加費和航班配置，帶動整體物流成本上升，加上運力彈性收緊，空運價格逐步獲得支撐。

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另一方面，美國最新公布的 Section 232 關稅行政命令已於 4 月 6 日正式生效，對鋼、鋁和銅相關產品的課稅方式進行重大調整，改為以整體產品報關價值作為課稅基礎，顯著提高部分產品的實際關稅負擔；而新制引入不同 Annex 分類架構與過渡性稅率設計，使關稅適用條件更加複雜。

在此政策變動下，中菲行建議貨主，應即時檢視其產品關稅適用情況與供應鏈配置。

由於關稅改為以整體產品價值計算，企業需重新評估產品分類、原產地和金屬含量結構，並檢視是否適用不同稅率分類或相關豁免條件，特別是複合材料或高附加價值產品的關稅成本結構可能出現明顯變化。

中菲行也提醒，企業應關注新制下的優化機會，包括是否符合金屬含量門檻、適用較低稅率分類，或具備申請製造退稅的條件。