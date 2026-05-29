鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-29 18:55

南韓半導體雙雄三星電子與 SK 海力士受惠於人工智慧 (AI) 浪潮，股價近期連創新高，市值均已突破 1 兆美元大關。然而，這種強勁的漲勢卻意外引發全球資產管理機構的「被動減持」壓力。由於持倉規模觸及監管與合規上限，多間機構不得不進行「機械式拋售」，反倒讓這場繁榮呈現出另一種困境。

三星與SK海力士股價暴漲 全球多支基金因觸及持股上限被迫減持(圖:shutterstock)

造成此一現象的主因在於資產管理業普遍執行的分散投資規則。通常情況下，單一基金對單一個股的持倉不得超過資產總額的 10%；此外，持倉占比超過 5% 的個股，其合計倉位不得超過投資組合的 40%。

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隨著三星電子與 SK 海力士股價狂飆——過去一年間，SK 海力士漲幅超過 1000%，三星電子漲幅突破 400%。兩者在基金中的權重迅速膨脹，相較之下，同期台積電漲幅為 137%。

蘇黎世 GAM 投資管理公司與新加坡木星資產管理公司等機構，皆因觸碰 10% 的紅線而被迫調整投資組合。東方匯理亞洲投資主管弗 Florian Neto 指出，兩家公司市值成長過快，導致經理人即使持續看好前景，也必須為了滿足分散投資要求而獲利了結。

紀錄級資金流出與市場波動

這種「機械式拋售」已導致外資出現創紀錄的流出。數據顯示，截至周四，全球投資者今年淨賣出南韓股市約 636 億美元，是 1999 年有數據以來的最高月份紀錄；其中，三星與 SK 海力士的合計流出額高達 586 億美元。

高盛集團估計，自去年 10 月底以來，這類規避集中度風險的規則已觸發約 690 億美元的拋售。分析師認為，這類被動減持行為進一步加劇了南韓市場的波動。

投資者轉向：間接布局與代理標的

面對直接持股的上限壓力，投資者開始尋找「替代管道」以維持對半導體板塊的曝險。首爾尤金資產管理公司投資長 Ha SeokKeun 建議，資金可轉向增持兩家企業的關聯公司、控股集團或持有大量股份的保險機構。

事實上，相關代理標的已受到熱捧：持有 SK 海力士 20.5% 股份的 SK Square 過去一年股價飆升超過 1000%；三星電子的最大股東三星人壽，其股價在過去一年中也翻了三倍以上。

展望未來：拋售壓力或趨緩

雖然南韓境內公募基金可豁免 10% 限制 (改為依照市值權重持有，目前三星權重約 27.05%、SK 海力士約 15.71%)，但國際基金的動向仍是市場焦點。