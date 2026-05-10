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16兆美元大商機！大摩：亞洲迎AI超級週期吸引全球資本 漲勢才剛起步

鉅亨網編譯陳韋廷

在 AI 浪潮席捲全球的當下，亞股正迎來新一輪上漲行情，資本市場目光紛紛投向這片尋求突破的土地。南韓股市本月漲幅領跑全球，吸引大量資金湧入，期權市場的隱含波動率攀升至極端水平，衍生品策略師競相推薦做多結構，種種跡象顯示，亞股漲勢或許才剛剛起步。

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16兆美元大商機！大摩：亞洲迎AI超級週期吸引全球資本 漲勢才剛起步(圖:shutterstock)

摩根士丹利亞太團隊近期連續強調，支撐這波行情的底層邏輯是以 AI 及其基礎設施、能源安全與轉型、國防及供應鏈韌性為核心的全新工業週期。


大摩預估，亞洲固定資產投資規模將從 2025 年的約 11 兆美元攀升至 2030 年的 16 兆美元，2026 至 2030 年的名目投資年複合成長率 (CAGR) 約 7%，顯著高於近年水準。

這場「超級週期」的核心驅動力在於 AI 推動的資本開支大幅提速。過去，市場對 AI 的討論多聚焦於模型與應用，但從亞洲視角看，真正的意義在於晶片、記憶體、伺服器、光模塊、資料中心、電力系統及雲端基礎設施的全面擴張。

全球 CIO 將 AI 列為首要任務的比例已升至 39%，預計 2026 至 2028 年全球 AI 資料中心投資將達約 2.8 兆美元，年增速高達 33%。

亞洲作為 AI 硬體供應鏈的中心，從台積電、三星、SK 海力士到中國半導體、伺服器、光通訊及雲基礎設施企業，都將深度受惠。主要晶片公司的資本開支預計將從 2025 年的約 1050 億美元增至 2028 年的每年約 2500 億美元，這是一場徹底的資本密集型競賽。

在此浪潮中，中國的角色尤為關鍵。大摩認為，中國 AI 競爭的本質是完整系統能力的較量，涵蓋算力、雲平台、Token 經濟性與應用場景。

在外部技術限制下，中國國產 AI 晶片、本土雲平台與大模型生態的聯動已成為新主線。

大摩預估，到 2030 年，中國 AI 晶片市場規模可達 670 億美元，本土自給率有望升至 86%，算力國產化正從政策命題轉向商業命題。

此外，中國製造的出口故事也正從電動車、鋰電池、光伏等「新三樣」，擴展至機器人領域。中國已拿下全球工業機器人增量需求的一半，2025 年全球人形機器人出貨量約 1.3 萬至 1.6 萬台，其中九成來自中國廠商。當前中國機器人出口的發展階段被類比為 2019 年前後的電動車，雖規模尚小但產業鏈擴張迅速，未來能否複製電動車的爆發曲線，取決於成本下降與應用場景的突破。

除 AI 與製造業外，能源安全與國防開支正成為亞洲成長的第二與第三亮點。

AI 資料中心的擴張催生了對電力與能源基礎設施的巨大需求，亞洲再生能源在能源結構中佔比仍低，投資空間廣闊，中國在太陽能、電動車等領域的優勢使其成為能源轉型投資的主要受益者。

與此同時，日本、南韓、印度等地的國防開支佔 GDP 比重持續上升，為高端製造、精密裝備等產業鏈提供長期支撐。

從區域上看，中日韓處於產業鏈核心地位，憑藉完整的產業鏈、製造規模及技術積累，在資本品出口上具備顯著彈性。

然而，繁榮背後風險不容忽視。資本開支的快速擴張恐導致機器人、儲能等行業面臨供給過剩與利潤率波動。此外，技術限制與出口管制仍是變數，中國國產晶片在尖端製程上仍存在弱點。

AI 對就業結構的衝擊也將顯現，預計約 90% 的職業將受影響，如何在提升效率的同時進行勞動力再培訓是中長期課題。

這場由 AI 驅動的亞洲超級週期雖前景廣闊，但市場波動與預期分歧將持續存在，投資者需聚焦具備真實訂單、技術壁壘與利潤彈性的核心企業。


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