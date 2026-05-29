鉅亨網新聞中心 2026-05-29 14:40

根據最新市場數據顯示，全球槓桿與反向「個股型 ETF」市場正迎來前所未有的擴張。

全球個股型槓桿ETF規模飆升 「兩倍海力士」已成全球老大(圖:shutterstock)

據高盛頂級交易員 Chris Lucas 的最新追蹤數據，截至 5 月 27 日，全球此類產品的資產管理規模已突破 600 億美元，相較於 4 月初不足 300 億美元的水準，在短短一個半月內實現了翻倍增長。

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三大市場鼎立：美、港、韓主導

目前的全球個股槓桿 ETF 版圖主要由美國、香港及南韓三地構成：

美國市場：依舊占據主導地位，規模約 460 億美元，占全球總額的 70%。

香港市場：以約 130 億美元的規模位居全球第二。值得注意的是，香港市場在過去兩個月內表現極其活躍，淨流入資產高達 100 億美元。

南韓市場：雖然規模約為 33 億美元，排名第三，但其增長動能強大。南韓首批個股型 ETF 產品於本周甫上市，即引發市場瘋搶。

AI 記憶體晶片成為核心引擎

這場資金狂潮的焦點已從傳統的美國大型科技股轉向全球 AI 產業鏈中的記憶體晶片標的。目前，「兩倍做多 SK 海力士」(07709-HK) 已正式登頂，成為全球規模最大的槓桿個股型 ETF。

南韓市場的表現尤為激進。本周新上市的 SK 海力士個股型 ETF 與三星電子個股型 ETF，在上市僅兩天內分別吸引了約 12 億美元與 8.16 億美元的資金湧入。追蹤 DRAM 主題的相關 ETF 也成為史上增速最快的 ETF 品類之一，顯示出投資者正透過槓桿工具高度集中押注 AI 複合體中的核心價格驅動標的。

潛在風險：高盛示警「混亂平倉」

儘管市場需求呈指數級增長，但金融機構已發出風險預警。高盛指出，槓桿個股型 ETF 的產品結構特性決定了當標的資產出現劇烈波動時，可能引發集中且快速的強制減倉，進而對股價產生放大效應，導致「混亂式平倉」。

以南韓市場為例，此類兩倍槓桿產品的單日漲跌幅可達 60%，被資深交易員形容為「波動加速器」。