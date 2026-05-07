鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-08 07:57

美國和伊朗周四 (7 日) 在荷姆茲海峽爆發衝突，雙方互控對方先動手，沖淡了達成停戰協議的希望，西德州中質原油 (WTI) 期貨一度跳漲 4%，美股期指從平盤轉為小跌，美元轉強，10 年期美債殖利率略升。

美伊在荷姆茲海峽交火 油價跳漲4%、美股期指走軟 (圖:Reuters/TPG)

西德州中質原油 (WTI) 期貨一度跳漲 4% 至每桶 99 美元，截稿前仍有 2.5% 漲幅。國際油價周四盤中波動劇烈，WTI 終場重挫 7% 至每桶 95.08 美元，布蘭特原油也收低 7.8% 至每桶 101.27 美元，雙雙收在兩周低點。

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標普 500 期指和那斯達克 100 指數下跌 0.2%。美股四大指數周四因科技股回檔而全面收黑。

美國中央司令部 (US Central Command) 發布聲明表示，當時美國三艘驅逐艦正通過荷姆茲海峽前往阿曼灣，途中攔截了「伊朗發動的挑釁攻擊」，並展開自衛性反擊。儘管如此，司令部表示「並不尋求局勢升級」。

美國總統川普隨後在一篇社群媒體貼文中表示，三艘軍艦已成功駛離該水道，且在攻擊後毫髮無傷。針對伊朗，他補充道：「如果他們不快點簽署協議，我們未來會以更強硬、更激烈的方式擊潰他們！」

伊朗則指控，美軍攻擊一艘伊朗油輪後，迫使伊朗進行反擊。伊朗國營電視台引述一名未具名軍方官員表示，美國違反停火協議，先襲擊一艘伊朗油輪及另一艘進入荷姆茲海峽的船隻，因此伊朗武裝部隊已對位於荷姆茲海峽以東的美國軍艦發動打擊。

最新情勢凸顯風險胃口的急劇反轉。就在本周稍早，全球股市才剛創下歷史新高，現在卻再度面臨地緣政治衝擊可能迅速翻轉市場的威脅。交易員正為進一步的報復行動做準備，並監控能源流向可能受到的干擾，原油價格在未來幾天可能維持劇烈波動。

全球石油市場的焦點仍集中在荷姆茲海峽，目前荷姆茲海峽正處於「雙重封鎖」之下：德黑蘭方面阻礙航行，而美國則阻止船隻停靠或離開伊朗港口。

華爾街日報 (WSJ) 報導，美國正尋求重啟引導受困船隻通過荷姆茲海峽的「自由計畫」行動，該計畫於本周稍早曾一度暫停。自由計畫先前曾導致與伊朗的衝突，並引發針對阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 的飛彈攻擊。