鉅亨網編譯許家華 2026-05-08 10:10

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 持續加碼 AI 基礎建設供應鏈布局。除了本週稍早揭露最高可達 32 億美元的股權投資外，輝達執行長黃仁勳周四 (7 日) 最新證實，公司還向康寧 (Corning)(GLW-US) 支付數十億美元預付款，用於協助興建全新美國工廠，大幅擴張光纖與光學連接元件產能，以支援快速成長的 AI 資料中心需求。

黃仁勳與康寧執行長威克斯 (Wendell Weeks) 在接受 CNBC 聯訪時透露，這筆「數十億美元預付款」並未包含在本週公布的股權投資方案內，屬於額外資金支持。黃仁勳表示，這項合作將創造數千個工作機會，並推動康寧興建全新工廠，使美國相關產能提升至目前的 10 倍規模。

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威克斯隨後也證實，輝達除了協助投資新工廠外，還擁有建立約 30 億美元康寧持股部位的選擇權。他強調，雙方合作不只是財務投資，更是 AI 基礎設施供應鏈的長期戰略合作。

根據雙方先前公布的合作計畫，康寧將在北卡羅來納州與德州新建 3 座先進製造工廠，美國光學連接產品產能將擴增 10 倍，美國光纖產能則提高超過 50%。整體擴建計畫預計新增超過 3,000 個高薪工作機會。

此次合作反映 AI 熱潮已從 GPU 晶片進一步擴散至資料中心基礎建設領域。隨著大型 AI 模型運算需求暴增，資料中心內部正加速由傳統銅纜轉向光纖與光學互連技術，以降低功耗並提升高速資料傳輸效率。康寧生產的特殊玻璃與光纖產品，正是連接數千顆 AI 處理器的重要基礎材料。

市場認為，輝達此舉不僅是投資供應商，更是在提前鎖定 AI 基礎建設關鍵零組件產能。近年 AI 資料中心建設速度大幅提升，光纖與高速光學元件逐漸成為潛在瓶頸，輝達正試圖透過直接投資方式，降低未來供應鏈風險。

受消息激勵，康寧股價日前一度大漲超過 19%，創歷史新高附近表現；輝達股價也同步走揚。市場普遍看好，AI 基礎設施需求將持續推升光纖、交換器與高速互連設備供應商的營運表現。

康寧同時上調長期財測，預估今年底年化營收可達 200 億美元，並計畫於 2028 年底達到 300 億美元、2030 年底進一步提高至 400 億美元。公司表示，AI 資料中心需求已成為帶動業績成長的核心動能之一。

分析人士指出，黃仁勳近年持續強調「AI 工廠」概念，而這類超大型 AI 資料中心除了需要大量 GPU 之外，也仰賴高速光學網路、電力與散熱系統同步升級。隨著全球 AI 算力競賽升溫，光纖供應鏈的重要性正快速提升。