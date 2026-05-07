鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-08 05:48

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能源市場方面，原油價格自盤中低點反彈。美國西德州原油 (WTI) 期貨終場下跌 0.28%，收在每桶 94.81 美元；布蘭特原油期貨下跌 1.19%，收在每桶 100.06 美元。盤中油價一度明顯跌破每桶 100 美元，顯示市場仍高度敏感於中東局勢變化。

市場近日聚焦美國與伊朗是否接近達成停火與核談判框架。《Axios》日前引述知情人士報導指出，白宮正接近與伊朗達成一份包含 14 項條款的諒解備忘錄，內容涵蓋結束戰爭與後續核協議談判架構。

不過，伊朗官方態度仍偏保留。伊朗外交部發言人稱，目前仍在評估美方提案，尚未做出最終決定。

此外，根據《華爾街日報》報導，白宮正考慮重啟「自由計畫 (Project Freedom)」，協助船隻安全通過荷姆茲海峽。

報導指出，沙烏地阿拉伯與科威特已同意重新開放空域與軍事基地供美軍使用，為美方重啟護航行動鋪路。五角大廈官員透露，相關行動最快可能本週恢復。

另一方面，本週市場也持續關注美國勞動市場數據。最新 Challenger 裁員報告顯示，科技業成為 4 月裁員最嚴重產業，不少企業將 AI 技術導入列為裁員原因之一。

不過，上週 (5 月 2 日止) 初領失業金人數報約 20 萬人，低於市場預期，顯示就業市場仍具韌性，也使市場將焦點轉向週五即將公布的非農就業報告，藉此研判聯準會 (Fed) 後續利率政策方向。

美股週四 (7 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 313.62 點，或 0.63%，報 49,596.97 點。

那斯達克指數下跌 32.75 點，或 0.13%，報 25,806.20 點。

S&P 500 指數下跌 28.01 點，或 0.38%，報 7,337.11 點。

費城半導體指數下跌 311.76 點，或 2.72%，報 11,160.99 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 54.74 點，或 0.32%，報 16,857.67 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 0.64%；蘋果 (AAPL-US) 小跌 0.02%；Alphabet (GOOGL-US) 小跌 0.01%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.65%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.39%。

台股 ADR 普遍疲弱。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.28%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.40%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.46%；中華電信 ADR (CHT-US) 小漲 0.05%。

企業新聞

Arm (ARM-US) 暴跌 10.11% 至每股 213.31 美元，Arm 一度因釋出樂觀營收預測而走高，但華爾街擔憂其晶片供應不足問題，股價轉為低迷。

高通 (QCOM-US) 大漲 5.18%，報每股 202.55 美元，同樣成為市場焦點。該股週四一度逼近 2024 年歷史高點後拉回，市場開始觀察這波 AI 智慧手機與資料中心題材能否支撐股價持續突破。

資安公司 Fortinet (FTNT-US) 因上調全年帳單收入預測，股價暴漲 20% 至每股 107.97 美元。

Peloton (PTON-US) 因第三季營收優於市場預期，股價也大漲近 9% 至每股 5.66 美元。

華爾街分析

儘管美國與伊朗尚未正式簽署停火協議，但市場資金已率先反映最壞情境逐漸消退。

Santander Asset Management 策略主管 Francisco Simón 表示，即便最終和平協議仍未拍板，市場已明顯開始押注美伊關係走向緩和，這也意味著全球經濟面臨長期能源衝擊的風險正在快速下降。

Baird 投資策略師 Ross Mayfield 表示，AI 熱潮與強勁財報仍是推升美股的重要動能。