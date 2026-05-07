鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-08 07:39

多家外媒表示，荷姆茲海峽局勢已平靜下來，美國總統川普週四 (23 日) 接受電話訪問表示，美伊停火協議目前仍然有效，並將美軍轟炸伊朗形容只是「輕撞一下而已 (love tap) 」。

美國對伊朗軍事目標發動打擊，原因是伊朗在荷姆茲海峽對 3 艘美軍驅逐艦發射飛彈、無人機並出動小型快艇襲擾。美軍表示，所有來襲威脅均遭攔截，「沒有任何美軍資產遭擊中」。

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中央司令部指出，美方已摧毀多個伊朗軍事設施，包括飛彈與無人機發射基地、指揮控制中心，以及情報與監視節點。

報導指出，美軍當晚對伊朗葛希姆島 (Qeshm) 港口與阿巴斯港 (Bandar Abbas) 發動回擊。

針對美伊交火，川普對此在自家社群平台發文強硬警告伊朗，稱若德黑蘭當局不盡快簽署協議，美方未來將採取「更猛烈」的軍事行動。

不過沒過多久，川普接受 ABC News 採訪時，他卻輕描淡寫地表示：「這只是輕撞一下而已。」並強調：「停火仍在持續，而且仍然有效。」

據多家外媒報導，在經歷數小時交火後，荷姆茲海峽沿線伊朗島嶼及沿海城市局勢已恢復正常。