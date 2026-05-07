鉅亨網編譯許家華 2026-05-08 00:38

美國與伊朗正朝向「短期停火」協議邁進。多名消息人士與官員透露，德黑蘭目前正審視由美方提出的臨時方案，希望先結束衝突並穩定荷姆茲海峽航運，但包括伊朗核計畫、高濃縮鈾庫存與中東代理人武裝等核心爭議，仍未獲得解決。

根據目前流出的內容，美伊雙方正討論以僅一頁的備忘錄作為過渡安排，而非全面和平協議。知情人士指出，雙方已放棄短期內達成全面和解的目標，轉而尋求降低軍事衝突與能源供應風險。

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巴基斯坦目前扮演主要調停角色。一名參與斡旋的巴基斯坦高級官員向路透表示，當前最優先事項是讓雙方正式宣布永久停戰，其餘爭議則留待恢復直接談判後再逐步處理。

消息人士指出，整體框架將分為三個階段進行，包括正式終止戰爭、解除荷姆茲海峽危機，以及啟動為期 30 天的全面談判窗口，以協商更長期協議。

伊朗外交部表示，外交部長 Abbas Araqchi 周四已與巴基斯坦副總理兼外長 Ishaq Dar 通話。巴基斯坦外交部發言人 Tahir Andrabi 則表示，伊斯蘭馬巴德對談判進展「保持樂觀」，並稱協議可能「比外界預期更快達成」。

美國總統川普也持續對談判前景釋出正面訊號。川普在白宮向媒體表示，「他們想達成協議，這非常有可能」，並稱衝突「很快就會結束」。

這場戰爭始於 2 月 28 日，美國與以色列對伊朗發動空襲後，中東局勢急速升溫。雖然雙方已在 4 月 7 日宣布停火，但全面衝突並未真正解除。

目前提案雖可望正式結束戰爭，但仍未處理華府最關切的問題，包括伊朗是否停止核活動，以及是否重新開放荷姆茲海峽。

作為持續施壓的一環，美國周四 (7 日) 宣布制裁伊拉克副石油部長及 3 名民兵領袖，理由是他們支持伊朗。

另一方面，以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨 (Hezbollah) 衝突仍持續升高。以色列周四表示，日前已空襲貝魯特並擊斃一名真主黨指揮官，這也是上月停火後，以軍首次攻擊黎巴嫩首都。

真主黨是在 3 月 2 日向以色列開火，以支持伊朗，進而引爆最新一輪衝突。停止以色列對黎巴嫩空襲，也成為伊朗與美國談判中的重要要求之一。

不過，伊朗內部對美方提案仍充滿懷疑。伊朗外交部發言人表示，德黑蘭將在適當時機回應；國會議員 Ebrahim Rezaei 則批評該方案「比較像美國的願望清單，而非真正可行的協議」。

伊朗國會議長 Mohammad Baqer Qalibaf 甚至在社群媒體發文諷刺稱「Operation Trust Me Bro failed」 (指川普無根據的放話，這種政治宣傳行動已經失敗)，暗指美方試圖利用媒體操作，掩飾未能重新開放荷姆茲海峽的事實。

市場則對停火希望迅速做出反應。受美伊可能達成協議激勵，布蘭特原油價格周四下跌約 3%，跌至每桶 98 美元附近，前一日更曾重挫近 8%。

全球股市同步走高，債券殖利率則回落，市場押注中東戰事若降溫，能源供應中斷風險也將下降。

GCI 資產管理公司資深投資組合經理池田隆政表示，雖然美伊和平提案內容仍相當薄弱，但市場普遍預期，進一步軍事行動短期內不太可能發生。

軍事層面上，川普本周二已暫停一項剛啟動兩天、旨在重啟荷姆茲海峽航運的美軍海軍任務，理由是談判出現進展。

NBC News 引述兩名匿名美國官員報導指出，沙烏地阿拉伯因不滿美國高調宣布護航計畫，已拒絕讓美軍使用沙國基地或領空執行相關任務。

報導指出，沙國官員對川普宣布美國將協助護航商船穿越海峽感到震驚與憤怒，因此向華府表明，不會批准美軍軍機從沙國基地起飛或飛越其領空。

儘管如此，美軍目前仍持續對伊朗船隻維持海上封鎖。

知情人士透露，目前美方談判由川普特使 Steve Witkoff 與女婿 Jared Kushner 主導。若雙方接受初步協議，接下來 30 天將展開更詳細談判，以爭取達成全面協議。

然而，目前流出的備忘錄內容，並未納入美國過去數年最重要的要求，包括限制伊朗飛彈計畫、停止支持中東代理人武裝，以及真主黨等組織的軍事活動。

此外，備忘錄也未提及伊朗目前持有超過 400 公斤、接近武器級濃縮程度的高濃縮鈾庫存，而這正是華府最擔憂的問題之一。