鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-08 06:47

美國與伊朗在荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 爆發交火事件，美國總統川普週四 (7 日) 發文回應，3 艘美軍驅逐艦在遭受伊朗飛彈與無人機攻擊下，成功穿越荷姆茲海峽，且艦艇均未受損。他同時警告若德黑蘭當局不盡快達成協議，美方未來將採取更強硬軍事行動。

川普透過聲明指出，伊朗向美軍驅逐艦發射飛彈，但全數遭美軍攔截擊落，來襲無人機也在空中被摧毀。他強調，3 艘驅逐艦在火力攻擊下仍順利完成穿越任務。

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川普進一步聲稱，伊朗攻擊部隊遭受重大損失，包括多艘小型快艇被擊沉。他指出，這些快艇正被用來填補伊朗海軍指揮體系受創後的戰力缺口。

川普並以強烈措辭批評伊朗政府，稱伊朗並非「正常國家」，並警告若伊朗獲得核武，將對全球構成重大威脅。他重申，美國不會允許伊朗擁有核武能力。

川普同時警告，若伊朗不盡快簽署協議，美軍未來將以更猛烈、更強硬方式回應。他並表示，完成任務後的 3 艘美軍驅逐艦，將重新加入美方在區域內的海上封鎖行動，並形容該封鎖線是一道「鋼鐵之牆」。

截稿前，目前伊朗官方尚未對川普相關說法作出正式回應。

川普原文如下：

三艘世界級美軍驅逐艦剛剛在遭受火力攻擊下，成功穿越荷姆茲海峽。三艘驅逐艦均未受損，但伊朗攻擊部隊則損失慘重。包括多艘小型快艇在內的攻擊力量遭到徹底摧毀。這些快艇原本被用來填補其海軍指揮體系幾乎遭摧毀後的戰力空缺。

伊朗向美軍驅逐艦發射飛彈，但全數遭輕鬆攔截擊落；來襲無人機也在空中被直接摧毀，宛如蝴蝶般墜入海中走向毀滅。

正常國家會允許這些驅逐艦安全通行，但伊朗並不是一個正常國家。他們由一群瘋狂人物領導，如果有機會動用核武，他們絕對會毫不猶豫地使用。

但他們永遠不會擁有這種機會。就像今天我們再次狠狠打擊他們一樣，如果他們不盡快簽署協議，未來我們將以更猛烈、更強硬的方式回擊。

我們的三艘驅逐艦與優秀官兵，現在將重新加入海上封鎖行動，那是一道真正的「鋼鐵之牆」。