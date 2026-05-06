鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-06 20:30

2026 年才剛過三分之一，南韓股市卻已展現超強爆發力。截至目前，南韓綜合股價指數 (Kospi) 今年已累計上漲 75%，即將超越去年創下的 76% 全球領先漲幅。

韓股今年以來已漲75% 外資湧入 已有8天單日漲幅逾5%(圖:shutterstock)

Kospi 指數周三 (6 日) 單日飆升 6.5%，不僅創下今年第八次單日漲幅超過 5% 的紀錄，更吸引了超過 20 億美元的海外資金湧入。這場被分析師稱為「南韓市場文藝復興」的狂熱，背後核心推動力只有一個：人工智慧 (AI)。

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AI 記憶體晶片成不可或缺的供應鏈核心

長期以來，南韓企業在全球投資版圖中常被忽視，但隨著 AI 供應鏈重要性凸顯，南韓企業憑藉技術優勢正經歷一場「重新定價」。三星電子在這一波浪潮中市值突破 1 兆美元，成為亞洲第二家達成此里程碑的企業。

Petra 資本管理公司合夥人 Chan H. Lee 指出，這不僅是南韓本土的故事，而是全球 AI 記憶體循環的體現，三星的內在價值終於獲得認可。受惠於供應吃緊以及市場對 AI 晶片的無止盡需求，三星與 SK 海力士的股價今年均已翻倍並創下歷史新高。

儘管漲幅巨大，分析師認為其估值依然具有吸引力：三星與 SK 海力士的預期本益比分別僅為 6 倍與 5.3 倍，遠低於輝達 (NVDA-US) 的 22 倍。

政策改革與多產業並進

除了 AI 題材，南韓總統李在明推動的企業改革也是一大助力。政府致力於強化公司治理並提高股東回饋，試圖將股市打造為家庭財富的基石。

此外，在全球地緣政治緊張 (如伊朗衝突) 與航運周期的背景下，南韓造船業與國防企業長期累積的國際競爭力也重新獲得關注。受惠於強勁的 AI 需求與較低的鋼材成本，相關企業獲利預期極為樂觀，市場預計 Kospi 成份股未來一年的盈餘成長將超過 200%。

繁榮背後的隱憂：漲勢過於集中

然而，市場也出現了過熱的警訊。Kospi 指數周三收於 7,384.56 點，已遠超總統當初設定的 5,000 點目標，正逼近高盛預測的 8,000 點年終標靶。值得關注的是，周三指數雖大漲，但 Kospi 835 檔成份股中卻有超過 600 檔下跌，顯示漲勢極度集中在少數半導體龍頭。