鉅亨網新聞中心 2026-05-07 13:52

面對奢侈品產業景氣降溫與經營壓力升高，LVMH 集團正考慮啟動近 40 年來最大規模的資產重整。《金融時報》報導，該集團正盤點旗下表現疲弱的時尚、美妝、酒類與媒體資產，計畫出售部分品牌以回籠數十億歐元資金，並將資源重新集中於 Louis Vuitton 與 Dior 等高獲利核心品牌。

因應奢侈品寒冬 LVMH計畫啟動40年最大資產重整。(圖:shutterstock)

時裝方面，美國品牌 Marc Jacobs 的未來動向最受矚目。儘管先前與美國品牌管理公司 Authentic Brands Group 的出售談判因故破裂，但該品牌目前仍處於待價而沽的狀態。

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美妝部分，LVMH 持股約 50% 的 Fenty Beauty 估值預計高達 15 億至 25 億歐元，成為潛在出售清單中的重量級資產。

此外，LVMH 集團亦考慮剝離 Make Up For Ever 及 Fresh 等品牌，主因在於這些品牌與集團旗下如 Dior 美妝及嬌蘭等高端定位的契合度較低，未能發揮預期的協同效應。

酒類與媒體資產同樣在重組範圍內。酩悅軒尼詩 (Moët Hennessy) 可能出售蘭姆酒品牌 Eminent 以及位於納帕谷的知名酒莊 Joseph Phelps Vineyards。

至於媒體業務，LVMH 集團正考慮剝離自 2015 年收購後持續虧損的《Le Parisien》，據悉此項決定已在主席 Bernard Arnault 家族內部引發分歧，幾位子女間對此抱持不同意見。

儘管正推動資產瘦身，LVMH 並未停止擴張步伐，而是轉向更具戰略價值的投資。有消息指出，集團正考慮競購義大利奢侈品集團 Armani (阿瑪尼) 的少數股權。

回顧過去，LVMH 在收購市場上戰績輝煌，自 2000 年以來已完成超過 200 筆交易，包括著名的寶格麗 (BVLGARI) 與蒂芙尼 (Tiffany & Co.) 收購案。

然而，過去 18 個月內，集團已陸續出售 Off-White、DFS 大中華區業務及 Stella McCartney 股份，反映出其應對市場變化的決心。